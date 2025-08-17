トヨタ新型「“5人乗り”コンパクトSUV」発売！ 専用装備＆「リッター23キロ超え」の低燃費が魅力の“4WD仕様”！ 精悍「GR顔」×“他と違うエンジン”採用の 「カローラクロス」とは？

3ヵ月遅れで発売された最高級モデルの仕様とは？

トヨタは2025年5月23日に「カローラクロス」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

また、新たに設定された最高級グレード「GR SPORT」は、一部改良モデルから遅れて同年8月4日に発売されました。

このグレードは一体どのようなクルマなのでしょうか。

専用装備がもり沢山！遅れて発売となった最高級モデルとは？

2021年9月に発売されたカローラクロスは、「カローラ」シリーズ初のSUVです。

レジャーから都市部の日常使いまで幅広いシーンで活躍し、現在も高い人気を誇っています。

今回の改良では、内外装のデザインが大幅に刷新されました。

エクステリアでは、バンパーやヘッドランプを一新し、ボディ同色のグリルを採用することで、都会的かつ上質なデザインを追求。

また、ドライブモードセレクトにトヨタ初の「SNOW EXTRAモード」を追加し、カーボンニュートラル実現に向けてハイブリッド（HEV）に統一するなど、多岐にわたる改良が施されています。

カローラクロスのグレードは、エントリーグレードの「G」、ミドルグレードの「S」、上位グレードの「Z」に加え、今回新設された最上級グレード「GR SPORT」を含む計4種類です。

なかでもGR SPORTは、トヨタのスポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing」の「モータースポーツを起点としたより良いクルマづくり」の理念のもと、ボディ剛性の強化や足回りの専用チューニングを施し、優れた走行性能を実現しています。

ボディサイズは全長4460mm×全幅1825mm×全高1600mm、ホイールベース2640mmで、他のグレードと比べ全長がやや長く、全高が低めです。

エクステリアはモータースポーツ直系の機能美を追求し、専用のフロントバンパーやラジエーターグリルを装備。

足回りにはダーククリア切削とブラック塗装のアルミホイールを採用し、クールな印象を与えます。

ボディカラーはモノトーン5色と2トーン3色の計8色から選択可能です。

インテリアでは、ほかのカローラクロスと同様に2列シート5人乗りレイアウトとし、合成皮革とブランノーブを使用した専用スポーツシートが特徴で、GRロゴが最上級グレードらしい特別感を演出。

さらに、ヒーターコントロールパネルやメータークラスターに専用のスモークシルバーメタリック加飾を施し、ブラック基調の室内に上質さを加えています。

パワーユニットには、2リッター「M20A-FXS」エンジンを搭載したGR SPORT専用ハイブリッドシステムを採用し、エンジン最高出力152ps、最大トルク188Nm、システム最高出力199psを発揮。

トランスミッションは「専用6速シーケンシャルシフトマチック」を採用し、駆動方式は電気式4WD「E-Four」で、スムーズな変速で発進から高速域まで力強い走りと、WLTCモードで23.3km／Lといった優れた燃費を両立しています。

そんな「カローラクロス GR SPORT」の価格（消費税込み）は389万5000円です。