その発想はなかった！“冷凍餃子1人前”を“5人前”にするレシピ

市販の冷凍餃子1袋で作る満足おかず

フライパンで焼くだけであっという間に1品完成する「冷凍餃子」。忙しい日の献立に活用している人も多いのではないでしょうか。でも、冷凍餃子1袋だと家族1人あたりの個数が少なくなってしまい、全員が満足するためには2袋以上買わないといけない…というお悩みも。そこで今回は、冷凍餃子1袋で家族全員が満足する満腹おかずをご紹介します。

新発想の冷凍餃子レシピ

ニラとちくわを加えてかさまし

１.最初にニラとちくわを細かくカットします。それらをボウルに入れ、片栗粉、小麦粉、水を投入。混ぜ合わせていきます。







２.そこに冷凍餃子を加え、混ぜ合わせていきます。







３.餃子とニラ、ちくわが混ぜ合わさったら、フライパンへ。餃子が平らになるようにして焼いていきます。







4.裏がカリカリになったらひっくり返し、ヘラを押しつけて、きつね色になるまで焼いていきます。両面焼けたら完成！







冷凍餃子1袋で家族5人分の食事が完成

冷凍餃子をチヂミにするという新発想。これなら物足りなさもなく、家族全員大満足のおかずが作れますね。しかも、作り方もとっても簡単。冷凍餃子にニラとちくわを加えて、焼くだけ。ニラやちくわが加わることで食べ応えがアップ。リーズナブルだけど満足感のあるおかずが完成します。

夕飯の一品としてはもちろん、ランチやお弁当にもぴったりです。使う材料はどれもリーズナブルなので、出費続きでそろそろ節約しなきゃ！と思っている今の時期にもおすすめです。ぜひ今夜のおかずにいかがですか？