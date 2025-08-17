元日テレ・久野静香アナ、新たな“愛車”の納車を報告「めちゃめちゃおしゃれ」 昨年末の“別れ”から8ヶ月
3月に第1子出産を報告した元日本テレビでフリーアナウンサーの久野静香（36）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を紹介した。
【最新動画】昨年末の“別れ”から8ヶ月…元日テレ・久野静香アナ、納車されたばかりの新たな“愛車”の全ぼう
日本テレビ在籍中から、バイク好きで知られ、同僚の滝菜月アナウンサーとツーリングに行く様子を公開してきた久野。昨年12月に、同チャンネルで妊娠のためバイクに乗れず、愛車だったバイクを手放すことを報告していた。
この報告から8ヶ月、久野は新たな愛車を手に入れたといい、この日の動画で納車を伝えた。久野の新たな“相棒”は、電動アシスト自転車のADO『Air 28 Pro』ラテカラー。タイヤのゴムの部分もラテカラーになっており、久野は「めちゃめちゃおしゃれですよね〜」とご満悦な様子。また、バッテリーがサドルの下（シートポスト）に内蔵されており「見た目がシュッとしている」と絶賛した。
その後も、カーボンベルトドライブ（チェーン）や、モニター、ウインカーなどを紹介。リアタイプのチャイルドシートの取り付けが可能で、「今はまだ子どもが小さくて、自転車に乗せることはないんですが、将来的に乗せたいなと思った時に、かなえてくれる」と伝えた。
実際の乗ってみると、「高精度トルクセンサー」「自動変速ギアシステム」などが装備されており、快適な様子。久野は「ほとんど力入れてない。ペダルに足を置くだけ」とその機能もほめたたえた。
久野アナは、愛知県出身。法政大学国際文化学部卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』、報道番組『NEWS ZERO』などを担当し、22年6月末に退社、同年7月からは松竹芸能に所属した。プライベートでは、17年2月に一般人男性と結婚し、19年10月に離婚。22年5月末には結婚に向けて東京を離れると報告し、昨年12月に第1子妊娠、今年3月に第1子出産を報告していた。
