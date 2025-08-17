“ポツンと一軒家”住人から「師匠」と呼ばれる男性。山を楽しむ2拠点生活に「ここに勝るような場所はない」

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫っていく番組『ポツンと一軒家』。

8月17日（日）は、ゲストに薬丸裕英と甲田まひるを迎えて放送される。

和歌山県の深い山の中、近くに川が流れる切り拓かれた敷地に複数の建物を発見。

今回のポツンと一軒家は、7月の放送で訪れた川の中州にある黒い別荘の住人が“師匠”と呼ぶ74歳の男性の家だ。最寄りの集落から山へと入り車で40分以上、山の谷間にうねるように流れる川沿いにその家が建っていた。

「ここに勝るような場所はないんです」と笑顔で語る男性は、20年前にかつて親戚が住んでいた空き家を購入して2拠点生活を始めたのだという。

その暮らしぶりは、まさに山や川の恵みを享受しながら、雄大な自然と共生するスタイル。

先代から続いているというニホンミツバチの養蜂や、山奥の川の上流で自生している天然鰻捕り…。捜索隊は、自然を楽しむ術を知り尽くした男性の暮らしぶりに密着していく。

時にうらやましそうにVTRを見つめていた薬丸は、「代々受け継がれた作法で山の暮らしを楽しんでいる姿に、理想の生き方を見せていただいたよう」と感服した様子だった。