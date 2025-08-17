

本格化している2027年卒の学生インターン。だが、このような就活の「一斉スケジュール」が日本経済停滞の一因となっている（写真：Graphs／PIXTA）

一斉スケジュールの就職活動は日本独自

大学生の就職戦線では、2027年春に卒業予定の学生を対象とした、夏のインターンシップ（就業体験）がすでに本格化しているという。

日本の学生の就職活動は、統一的なスケジュールで一斉に行われる。大学生の場合についていえば、就職活動は3年生の3月頃から始まる。6月からインターンシップや企業説明会が始まり、11月には大学による就職ガイダンスが行われる。

そして、4年生の3〜4月から本格的な選考が開始され、企業エントリーや説明会が始まる。その後、6月頃から選考面接や内々定が出始め、夏頃までに内々定を得る学生が多い。こうした仕組みは日本独自のものだ。

アメリカの仕組みは日本と対照的だ。就職活動は一斉に行われるわけではなく、個人ごとにバラバラに、しかも1年を通じて行われる。そして、企業側は欠員に応じて採用を行う。

世界的に見れば、アメリカ型が普通であって、日本型は特殊だ。日本でこのように独自な仕組みの採用が行われるのは、雇用の仕組みが世界的に見て独特のものだからである。それは、大学卒業時に就職した企業で定年退職に至るまで仕事を続けることが前提にされていることだ。

文字どおりの「終身雇用」が約束されているわけではないのだが、長期にわたる雇用が暗黙の前提とされている。このため、新卒時の就職が決定的に重要であり、そこで抜け駆けのような不公平が起きないよう、すべての学生が同一のスケジュールで一斉に行動することになっている。

アメリカ型の就職活動が日本のそれと違うのは、卒業後の最初の就職が、日本のように特別の重要性を持っていないことだ。これは、その後何回にも及ぶ転職過程の第一歩にすぎない。最初に入社した企業に一生勤め続けるということは期待されていない。

即戦力を求めるアメリカ、求めない日本

雇用の仕組みに前述のような違いがあるため、企業が新入社員に何を求めるかについても、日本型とアメリカ型では大きな違いがある。

日本の場合、大学卒業者は即戦力として仕事をすることを要求されるわけではない。仕事のやり方は入社後に訓練される。その会社で必要とされる仕事を、その会社に独自の方法で行うことを、OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を通じて教育される。そのため、新入社員に求められるのは即戦力ではなく、潜在的な能力であり、素質だ。

対してアメリカ型の場合、企業は新入社員に即戦力を求める。したがって、潜在的能力はもちろん必要だが、それだけではなく、企業が実際に行っている仕事を直ちに行える能力を求める。

こうした違いは、入社選抜で企業がいかなる指標を参照するかに違いをもたらす。

日本企業は潜在的能力を重視し、それを大学名によって判断している。対して、アメリカ型の場合には、卒業予定の（あるいは卒業した）大学名は重要な判断情報であるとはいえ、それだけでは十分でない。具体的な仕事に対してどの程度の遂行能力があるかが、採用に際しての重要な判断指標になる。

この違いは「学歴重視か、学力重視か」と表現することができる。「学歴」と「学力」は関連があるが、同じものではない。では、この2つはどこが違うのか。

「学歴」の差とは、大学卒と高校卒の差、そして卒業した大学名の違いのことだ。それに対して「学力」の差とは、目の前にある問題を解決できるかできないかという、能力の差である。

前述の内容をこの言葉を使って言えば、日本企業は採用にあたって「『学力』より『学歴』を重視する」。一方、アメリカの企業は「『学歴』より『学力』を重視する」ということになる。

学歴重視と日本型雇用の深い関係

日本で「学歴」が重視され、「学力」が重視されないのは、先に述べた日本型雇用体制と密接な関係がある。

転職が頻繁に行われるような社会であれば、転職市場において、仕事をどれだけできるかという能力が判定されることになるだろう。その能力は一生を通じて変化していくので、「学歴」という情報はそれほどの重要性を持たない。それよりは、最近の状況でどれだけの仕事をしたかというような情報が重視されるだろう。

ところが、すでに述べたように、日本企業の多くが終身雇用的な雇用体制をとっている。かつてに比べればかなり変わってきたものの、企業間の移動が少ないという状況に大きな変化はない。卒業時に就職した企業にできるだけ長期にわたって勤めることを望んでいる従業員は、今なお一定以上の割合で存在する。

このような雇用体制の下で、企業が採用時にその人の本当の職務遂行能力を把握するのは難しい。したがって、その代理変数として「学歴」に頼るのだ。

日米のシステムのどちらが優れているかは、経済環境に依存する。1980年代以前の世界においては、日本型のシステムが優れた成果を出した。ところが2000年代頃以降から、このシステムでは世界の急速な変化に対応できなくなった。

経済環境が大きく変転する中でOJTに依存していると、その会社がこれまで行ってきたビジネスに縛られる。そこから脱却して、新しい分野を切り開いていくことは難しい。日本が世界経済の大きな変化に対応できなかった基本的な理由は、この点にあった。

賃金体系が年功序列制から職務給体系に変わり、転職がごく普通のことになれば、「学歴」より「学力」が重視されることになるだろう。

学力重視への転換は、さまざまな違いをもたらす。最も大きな違いは、学力重視社会においては大学卒業後の勉強によって「学力」をいくらでも増強できることだ。

「学歴」は学歴期を過ぎてしまえば変更することができないが、「学力」は学歴期を過ぎても、独学で勉強したり、リスキリング教育を受けたりすることによって、いくらでも高めることができる。それによって、新しいチャンスを求めての「ポジティブな転職」が可能になるだろう。

このように、学歴社会から学力社会への転換は、個人の立場からすれば望ましいはずだ。そして、このような変化こそが日本経済を活性化させ、生産性の引き上げを実現していくだろう。

学力社会への移行が要請する変化

もちろん、この移行は簡単なことではない。こうした要請に応えるためには、まず企業が従来のような年功序列制から職務給体系に変わる必要がある。そして、応募者の学力を確かめる選考能力を持つ必要がある。これは決して容易なことではない。

大学が果たすべき役割も変化する。これまで日本企業が大学に求めたのは、入学試験を通じたスクリーニング機能、つまり学生の潜在能力を評価することであった。専門知識の教育ではなく、企業が教える専門的知識を吸収できるかどうかの潜在能力の判定だ。

しかし、学力社会においては、それだけでは十分でない。例えば、先端的なファイナンスやコンピューターサイエンスなどの分野では、学部レベルの教育だけでは十分でない。実用になるようなレベルの教育を修士課程で学習することが必要だ。しかし、日本の教育体制はこのような大きな変化に対応できていない。

このように、学力社会への移行は容易なことではない。だが、それなくしては日本が未来を切り開いていくことはできないだろう。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）