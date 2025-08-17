長倉幹樹が湘南戦で先制ゴール

FC東京は8月16日、J1リーグ第26節で湘南ベルマーレとアウェーで対戦し、2-0で勝利した。

この試合でFW長倉幹樹が豪快な先制ゴールを決めたなか、「何度見てもこれは痺れる！」「とんでもねぇのぶち込んでる」など注目を集めている。

今夏の移籍市場で浦和レッズからFC東京に期限付き移籍で加入した長倉。デビュー戦となった6月18日の天皇杯2回戦・ツエーゲン金沢戦（3-1）で早速ゴールを決めると、ここからゴールを量産。湘南戦も含めた公式戦9試合で6ゴールと圧巻のパフォーマンスを見せている。

湘南戦では前半6分、セットプレーの流れからDFバングーナガンデ佳史扶がゴール前にクロスを入れると、DFエンリケ・トレヴィザンの折り返しに長倉が反応。右足ボレーでゴール右上にシュートを突き刺し、先制ゴールを決めた。

FC東京は後半にDFアレクサンダー・ショルツがPKを決め、2-0で逃げ切った。SNSでは「めちゃくちゃ綺麗！」「上手すぎて泣きそう」「何度見てもこれは痺れる！」「とんでもねぇのぶち込んでる」「ホント良い補強した」「完全移籍を今すぐにお願いしたい」「しなやかでいて大胆」などコメントが寄せられ、青赤の新エースに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）