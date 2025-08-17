久保建英にフェネルバフチェが久保にオファー

スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英を巡る移籍の噂が絶えることはなさそうだ。

今度はトルコメディアがジョゼ・モウリーニョ監督率いるトルコ1部フェネルバフチェが久保にオファーを出したと報じた。

今夏の移籍市場での去就が取り沙汰されている久保。これまでにドイツ1部バイエルン・ミュンヘンやスペイン1部アトレティコ・マドリード、イングランド1部リバプールやアーセナルなどさまざまな国の、さまざまなクラブからの関心が各国メディアで報じられてきた。

久保はクラブの日本ツアーからチームに合流し、新シーズンの開幕は間近に迫っている。そうしたなかでトルコメディア「Takvim」は「フェネルバフチェは移籍に活発になるなかで意外な名前が浮上した。フェネルバフチェは代理人を通じて、ソシエダのスター、久保建英にオファーした」と報じた。

記事によれば、フェネルバフチェは移籍に関する最終的な決定権はチームを率いるモウリーニョ監督に委ねているという。かつてレアル・マドリードを率いたポルトガル人指揮官がゴーサインを出せば、フェネルバフチェは久保獲得に向けて動きを本格化させることになるのかもしれない。

久保の移籍については設定されている契約解除金6000万ユーロ（約100億円）がネックになっているともいわれる。獲得を望むクラブは多いものの、果たしてこの夏にそれを実現させるクラブは現れるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）