「咳が止まらない」ただの風邪じゃないかも? 受診すべきタイミングとは【医師解説】

長引く咳の裏には、喘息や肺の病気など、思わぬ疾患が隠れていることもあるそうです。咳を単なる症状と軽く見ないことが、健康を守る第一歩です。今回は、なかなか治らない咳への正しい対処法と、受診の目安について、「宮澤内科・呼吸器クリニック」の宮澤先生に解説していただきました。

監修医師：

宮澤 知行（宮澤内科・呼吸器クリニック）

鹿児島大学医学部卒業後、東京慈恵会医科大学外科学講座助教を経て聖マリアンナ医科大学呼吸器外科講師となる。2019年より、宮澤内科・呼吸器クリニック勤務。医学博士。日本外科学会外科専門医。呼吸器外科専門医合同委員会（日本呼吸器外科学会・日本胸部外科学会）呼吸器外科専門医。産業医。

編集部

いろいろな方法を試しても咳が止まらない時、どうしたら良いでしょうか？

宮澤先生

お近くの呼吸器クリニックなどに相談してください。受診のタイミングには個人差がありますので、「いつもより長く咳が続くな」と思ったら早めに受診しましょう。咳自体、1回あたり2～4キロカロリー消費すると言われています。たかが数キロカロリーと思われるかもしれませんが、一日中咳が止まらないとなると、累計すると相当数のカロリーを消費するため体が疲弊してしまいます。

編集部

そのほかに、受診したほうが良いポイントなどはありますか？

宮澤先生

喘息による咳は、明け方に向けて症状がひどくなる傾向があります。夜や明け方に咳がひどくなる場合などは「喘息かも？」と思って受診していただいた方がよいと思います。また、肺がんや結核などの重大な疾患が原因で咳が止まらない場合もありますので、発熱や体重減少、血痰などを伴った場合は早急に受診するようにしてください。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

宮澤先生

「他院で咳止めを処方されたが、咳が止まらない」といった声や「先生のところでは最初から咳止めを出してくれないのですか？」といった声を聞くことがあります。しかし、咳は、先述した通り、異物を体から排除しようとする防御機能の意味合いもあるのです。また、肺がんや結核などの重大疾患があり、咳という症状で体が病気を教えようとしてくれている場合もありますし、喘息の治療では、症状に応じて治療薬の強度を調整することが非常に重要になってきます。こういった場合、咳止めを用いることにより治療効果がわかりにくくなってしまうこともあります。さらに、咳止め自体にも副作用があります。呼吸器科医だからこそ、咳止めの使用に躊躇してしまう場合があることをご理解いただけたらと思います。

※この記事はメディカルドックにて【「風邪は治ったのに咳が止まらない」実は病気の可能性も？ 考えられる原因を医師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。