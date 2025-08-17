◇Athlete Night Games in FUKUI2025（8月15日〜16日、福井運動公園陸上競技場）

2017年に100mで日本選手初の9秒台が誕生した9.98スタジアムで、陸上のナイター、アスリート ナイト ゲームズが開催されました。

女子100mハードルでは、福部真子選手が世界選手権の参加標準記録突破となる12秒73をマーク。

その直後に行われた男子110mハードルでは、村竹ラシッド選手が日本選手初の12秒台に突入。アジア歴代2位となる12秒92という衝撃のタイムをマークしました。

大会の最後に行われたのは男子100m。胗田大輝選手が10秒00の自己ベストで、世界選手権の参加標準記録を突破し、優勝しました。

このレースには、山縣亮太選手、小池祐貴選手、多田修平選手といった、日本の短距離をけん引してきた選手らも出場。

9秒95の日本記録を持つ山縣選手は予選で10秒08をマーク。2021年の東京五輪後、右膝の手術に踏み切ってから、苦しい期間を経て、4年ぶりの10秒0台となりました。

「決勝、予選よりもいいレースにしたかったんですけど、ちょっとかたくなっちゃいましたね。そこはちょっと悔いが残ります」と語った決勝は、10秒15の4位。

それでも、「シーズンやっていくなかで、だんだん調子は上がってきていると思うので、それがタイムになって出てくれたのはよかったと思う。スタートが出遅れてしまったので、そこは課題」と振り返りました。

若い世代の台頭により、活況となっている100m。

「本当に今、若い選手の勢いがすごいので、自分もそこでナンバーワン目指して。やっていけているかはあやしいんですけど…（笑）。一緒の舞台で戦うのはすごく刺激になっていますし、年が多いからといって負けるつもりはまったくないので、これからまた頑張っていきたいです」と前を向きました。