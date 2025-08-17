◇Athlete Night Games in FUKUI2025（8月15日〜16日、福井運動公園陸上競技場）

2017年に100mで日本選手初の9秒台が誕生した9.98スタジアムで、陸上のナイター、アスリート ナイト ゲームズが開催されました。

今年で7回目の開催となる今大会。“記録の出る競技場”として知られており、これまで4種目（女子100mH、男子110mH、男子走り幅跳び、男子砲丸投げ）で日本記録がうまれています。

2日目のこの日は、大記録が誕生しました。

男子110mハードル決勝には、13秒04の日本記録を持つ、村竹ラシッド選手が登場。

スタート前に大きく息を3回吐いた村竹選手。ぐんぐん加速すると、後続を大きく突き放しトップでフィニッシュ。日本選手として初の12秒台、12秒92をマークしました。

タイムが公認と認められると両手で大きくガッツポーズし、雄たけびを上げた村竹選手。

「気持ちいいっすね。思わず叫んじゃった。最高です！」と喜びを語り、「（12秒台の景色は）何度でも見たいなっていう感じです」と笑顔を見せました。

「ずっと『12秒台出す出す』って言ってきたので、やっと有言実行できて一安心しています」と語った村竹選手。この日マークした12秒92はパリ五輪の金メダリストを上回る好タイム。さらにアジア歴代2位の記録となります。

村竹選手は、「12秒台出して、メダルをとるっていうことを1番の目標にしてやってきたので、今日の記録以上のものを求めて、ダイヤモンドリーグファイナルと世界選手権、しっかり最後まで駆け抜けたい」と次を見据えました。