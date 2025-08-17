信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＪＸ金属、楽天グループ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※8月8日信用買い残の8月1日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1619銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -21,623 76,737 5.17
２．<5016> ＪＸ金属 -4,029 7,669 43.53
３．<4755> 楽天グループ -3,715 29,904 12.96
４．<9434> ＳＢ -3,386 25,970 9.81
５．<7011> 三菱重 -3,125 15,406 2.21
６．<7203> トヨタ -1,737 14,925 3.39
７．<6740> Ｊディスプレ -1,563 18,376 2.78
８．<7201> 日産自 -1,475 38,730 2.58
９．<6758> ソニーＧ -1,405 3,819 5.03
10．<6857> アドテスト -1,274 6,762 2.00
11．<4005> 住友化 -1,273 8,923 6.93
12．<8604> 野村 -1,216 11,477 7.87
13．<7261> マツダ -1,192 5,409 1.83
14．<3382> セブン＆アイ -1,018 5,216 2.53
15．<7974> 任天堂 -896 2,493 1.47
16．<4063> 信越化 -858 4,989 11.01
17．<9023> 東京メトロ -808 4,759 7.31
18．<2413> エムスリー -803 2,577 4.59
19．<8411> みずほＦＧ -784 5,692 3.12
20．<6753> シャープ -779 3,366 1.77
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -771 3,888 2.66
22．<8801> 三井不 -770 1,774 3.45
23．<9503> 関西電 -753 3,001 10.45
24．<9107> 川崎汽 -739 3,263 1.15
25．<6702> 富士通 -713 1,392 4.66
26．<5563> 新日本電工 -713 1,903 6.80
27．<5482> 愛知鋼 -675 479 5.44
28．<5020> ＥＮＥＯＳ -662 3,360 4.52
29．<7269> スズキ -627 1,040 3.96
30．<8304> あおぞら銀 -626 3,023 1.36
31．<8058> 三菱商 -618 5,321 5.24
32．<1911> 住友林 -616 3,685 11.29
33．<2503> キリンＨＤ -590 846 9.33
34．<3861> 王子ＨＤ -564 6,395 14.76
35．<5713> 住友鉱 -503 2,043 13.63
36．<9104> 商船三井 -500 3,976 6.99
37．<3436> ＳＵＭＣＯ -485 3,951 4.56
38．<1928> 積水ハウス -476 1,135 2.59
39．<9433> ＫＤＤＩ -473 1,266 3.65
40．<4344> ソースネクス -465 5,847 3.95
41．<4912> ライオン -450 485 4.98
42．<3903> ｇｕｍｉ -424 6,633 2.00
43．<8002> 丸紅 -422 1,313 1.30
44．<7599> ＩＤＯＭ -422 837 31.61
45．<8031> 三井物 -412 2,321 3.77
46．<9424> 日本通信 -411 7,385 8.98
47．<8316> 三井住友ＦＧ -411 12,690 9.97
48．<9506> 東北電 -410 3,517 16.01
49．<9984> ＳＢＧ -408 4,076 0.97
50．<3778> さくらネット -405 3,254 0.76
株探ニュース