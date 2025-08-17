　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※8月8日信用買い残の8月1日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1619銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-21,623　　 76,737　　　5.17
２．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-4,029　　　7,669　　 43.53
３．<4755> 楽天グループ　　　-3,715　　 29,904　　 12.96
４．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-3,386　　 25,970　　　9.81
５．<7011> 三菱重 　　　 　　-3,125　　 15,406　　　2.21
６．<7203> トヨタ 　　　 　　-1,737　　 14,925　　　3.39
７．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,563　　 18,376　　　2.78
８．<7201> 日産自 　　　 　　-1,475　　 38,730　　　2.58
９．<6758> ソニーＧ 　　 　　-1,405　　　3,819　　　5.03
10．<6857> アドテスト 　 　　-1,274　　　6,762　　　2.00
11．<4005> 住友化 　　　 　　-1,273　　　8,923　　　6.93
12．<8604> 野村 　　　　 　　-1,216　　 11,477　　　7.87
13．<7261> マツダ 　　　 　　-1,192　　　5,409　　　1.83
14．<3382> セブン＆アイ　　　-1,018　　　5,216　　　2.53
15．<7974> 任天堂 　　　 　　　-896　　　2,493　　　1.47
16．<4063> 信越化 　　　 　　　-858　　　4,989　　 11.01
17．<9023> 東京メトロ 　 　　　-808　　　4,759　　　7.31
18．<2413> エムスリー 　 　　　-803　　　2,577　　　4.59
19．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-784　　　5,692　　　3.12
20．<6753> シャープ 　　 　　　-779　　　3,366　　　1.77
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-771　　　3,888　　　2.66
22．<8801> 三井不 　　　 　　　-770　　　1,774　　　3.45
23．<9503> 関西電 　　　 　　　-753　　　3,001　　 10.45
24．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-739　　　3,263　　　1.15
25．<6702> 富士通 　　　 　　　-713　　　1,392　　　4.66
26．<5563> 新日本電工 　 　　　-713　　　1,903　　　6.80
27．<5482> 愛知鋼 　　　 　　　-675　　　　479　　　5.44
28．<5020> ＥＮＥＯＳ 　 　　　-662　　　3,360　　　4.52
29．<7269> スズキ 　　　 　　　-627　　　1,040　　　3.96
30．<8304> あおぞら銀 　 　　　-626　　　3,023　　　1.36
31．<8058> 三菱商 　　　 　　　-618　　　5,321　　　5.24
32．<1911> 住友林 　　　 　　　-616　　　3,685　　 11.29
33．<2503> キリンＨＤ 　 　　　-590　　　　846　　　9.33
34．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-564　　　6,395　　 14.76
35．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-503　　　2,043　　 13.63
36．<9104> 商船三井 　　 　　　-500　　　3,976　　　6.99
37．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-485　　　3,951　　　4.56
38．<1928> 積水ハウス 　 　　　-476　　　1,135　　　2.59
39．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-473　　　1,266　　　3.65
40．<4344> ソースネクス　　　　-465　　　5,847　　　3.95
41．<4912> ライオン 　　 　　　-450　　　　485　　　4.98
42．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-424　　　6,633　　　2.00
43．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-422　　　1,313　　　1.30
44．<7599> ＩＤＯＭ 　　 　　　-422　　　　837　　 31.61
45．<8031> 三井物 　　　 　　　-412　　　2,321　　　3.77
46．<9424> 日本通信 　　 　　　-411　　　7,385　　　8.98
47．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-411　　 12,690　　　9.97
48．<9506> 東北電 　　　 　　　-410　　　3,517　　 16.01
49．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-408　　　4,076　　　0.97
50．<3778> さくらネット　　　　-405　　　3,254　　　0.76

株探ニュース