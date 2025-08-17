信用残ランキング【売り残減少】 日産自、Ｊディスプレ、東電ＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※8月8日信用売り残の8月1日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1619銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -4,087 15,000 2.58
２．<6740> Ｊディスプレ -1,894 6,615 2.78
３．<9501> 東電ＨＤ -788 7,323 10.14
４．<7818> トランザク -518 93 1.09
５．<2930> 北の達人 -516 2,074 0.93
６．<8136> サンリオ -503 615 13.19
７．<8304> あおぞら銀 -499 2,225 1.36
８．<2432> ディーエヌエ -482 248 50.73
９．<6762> ＴＤＫ -396 1,013 2.76
10．<7453> 良品計画 -385 1,698 1.21
11．<4385> メルカリ -381 181 34.87
12．<8750> 第一生命ＨＤ -380 1,068 2.55
13．<8698> マネックスＧ -342 580 15.41
14．<4689> ラインヤフー -327 206 68.44
15．<5801> 古河電 -273 787 4.53
16．<7013> ＩＨＩ -265 1,415 1.33
17．<7267> ホンダ -246 1,254 4.40
18．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -232 1,456 2.27
19．<6501> 日立 -197 1,080 6.95
20．<3402> 東レ -194 1,062 1.48
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -194 1,463 2.66
22．<6098> リクルート -182 341 4.50
23．<9229> サンウェルズ -175 1,019 0.71
24．<8524> 北洋銀 -166 516 4.48
25．<5401> 日本製鉄 -147 389 17.40
26．<3498> 霞ヶ関Ｃ -139 371 1.42
27．<4676> フジＨＤ -131 1,769 1.33
28．<8609> 岡三 -127 289 1.04
29．<6146> ディスコ -115 497 2.82
30．<8515> アイフル -109 1,104 7.98
31．<6954> ファナック -101 414 1.42
32．<8252> 丸井Ｇ -101 148 0.97
33．<6963> ローム -99 809 2.10
34．<3915> テラスカイ -96 94 6.47
35．<3994> マネフォ -91 543 0.18
36．<7276> 小糸製 -86 217 20.03
37．<4680> ラウンドワン -83 708 2.53
38．<6723> ルネサス -83 1,343 3.09
39．<3697> ＳＨＩＦＴ -81 816 4.34
40．<6315> ＴＯＷＡ -78 2,735 1.97
41．<8316> 三井住友ＦＧ -74 1,273 9.97
42．<8411> みずほＦＧ -74 1,826 3.12
43．<6758> ソニーＧ -72 759 5.03
44．<5832> ちゅうぎんＦ -71 30 9.81
45．<7337> ひろぎんＨＤ -70 162 4.76
46．<5074> テスＨＤ -66 364 4.17
47．<6869> シスメックス -65 58 20.69
48．<3632> グリーＨＤ -62 88 11.60
49．<5301> 東海カーボン -61 96 6.89
50．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -61 439 5.73
