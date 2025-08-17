　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※8月8日信用売り残の8月1日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1619銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-4,087　　 15,000　　　2.58
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,894　　　6,615　　　2.78
３．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-788　　　7,323　　 10.14
４．<7818> トランザク 　 　　　-518　　　　 93　　　1.09
５．<2930> 北の達人 　　 　　　-516　　　2,074　　　0.93
６．<8136> サンリオ 　　 　　　-503　　　　615　　 13.19
７．<8304> あおぞら銀 　 　　　-499　　　2,225　　　1.36
８．<2432> ディーエヌエ　　　　-482　　　　248　　 50.73
９．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-396　　　1,013　　　2.76
10．<7453> 良品計画 　　 　　　-385　　　1,698　　　1.21
11．<4385> メルカリ 　　 　　　-381　　　　181　　 34.87
12．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-380　　　1,068　　　2.55
13．<8698> マネックスＧ　　　　-342　　　　580　　 15.41
14．<4689> ラインヤフー　　　　-327　　　　206　　 68.44
15．<5801> 古河電 　　　 　　　-273　　　　787　　　4.53
16．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-265　　　1,415　　　1.33
17．<7267> ホンダ 　　　 　　　-246　　　1,254　　　4.40
18．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-232　　　1,456　　　2.27
19．<6501> 日立 　　　　 　　　-197　　　1,080　　　6.95
20．<3402> 東レ 　　　　 　　　-194　　　1,062　　　1.48
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-194　　　1,463　　　2.66
22．<6098> リクルート 　 　　　-182　　　　341　　　4.50
23．<9229> サンウェルズ　　　　-175　　　1,019　　　0.71
24．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-166　　　　516　　　4.48
25．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-147　　　　389　　 17.40
26．<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　 　　　-139　　　　371　　　1.42
27．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-131　　　1,769　　　1.33
28．<8609> 岡三 　　　　 　　　-127　　　　289　　　1.04
29．<6146> ディスコ 　　 　　　-115　　　　497　　　2.82
30．<8515> アイフル 　　 　　　-109　　　1,104　　　7.98
31．<6954> ファナック 　 　　　-101　　　　414　　　1.42
32．<8252> 丸井Ｇ 　　　 　　　-101　　　　148　　　0.97
33．<6963> ローム 　　　　　　　-99　　　　809　　　2.10
34．<3915> テラスカイ 　　　　　-96　　　　 94　　　6.47
35．<3994> マネフォ 　　　　　　-91　　　　543　　　0.18
36．<7276> 小糸製 　　　　　　　-86　　　　217　　 20.03
37．<4680> ラウンドワン 　　　　-83　　　　708　　　2.53
38．<6723> ルネサス 　　　　　　-83　　　1,343　　　3.09
39．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　-81　　　　816　　　4.34
40．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　-78　　　2,735　　　1.97
41．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　-74　　　1,273　　　9.97
42．<8411> みずほＦＧ 　　　　　-74　　　1,826　　　3.12
43．<6758> ソニーＧ 　　　　　　-72　　　　759　　　5.03
44．<5832> ちゅうぎんＦ 　　　　-71　　　　 30　　　9.81
45．<7337> ひろぎんＨＤ 　　　　-70　　　　162　　　4.76
46．<5074> テスＨＤ 　　　　　　-66　　　　364　　　4.17
47．<6869> シスメックス 　　　　-65　　　　 58　　 20.69
48．<3632> グリーＨＤ 　　　　　-62　　　　 88　　 11.60
49．<5301> 東海カーボン 　　　　-61　　　　 96　　　6.89
50．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　-61　　　　439　　　5.73

株探ニュース