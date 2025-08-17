Æþ¾ìÎÁ¤â»î¶¡ÉÊ¤â¡ÖÁ´Éô¥¿¥À¡×¡È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Îº×Åµ¡É¤Ç¤ï¤«¤ë2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡ÚTHE TIME,¡Û
¥Ê¥¼¿Íµ¤¡©10Ëü¿ÍÍè¾ì¤Î¡Èº×Åµ¡É
8Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ê¹¾Åì¶èÍÌÀ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥ç¡¼¡×¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÌ¾´ë¶È¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶È³¦¤Î¤ªº×¤ê¡É¤Ç¡¢ËèÇ¯3Æü´Ö¤ÇÌó10Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ëµðÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
10»þ¤Î³«¾ìÁ°¤«¤éÆþ¸ý¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢ÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö6»þÁ°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¿Í»ÐËå¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢ÁíÀª10Ì¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
³«¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ù¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£
¤½¤³¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Î¡Ö¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡×¡£¥ß¥Ë¥Ñ¥¦¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ü¥È¥ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¶¡ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡½÷¤ÎÉ×¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¡×
¤½¤¦¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡Ö»î¶¡ÉÊ¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¹ÚÁÇ¥¼¥ê¡¼¡¢¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ËÃ¦¤²¤Ë¤¯¤¤·¤²¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ö¥¥ã¡¼¡×
ÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¾ìÎÁ¤â»î¶¡ÉÊ¤â¡ÖÁ´Éô¥¿¥À¡×
Â¿¤¯¤¬Çä¤êÊª¾¦ÉÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡Ö»î¶¡ÉÊ¡×¤¬Á´Éô¥¿¥À¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¦¤¿¤á¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¶¯¼Ô¤â¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
19ºÐ½÷À¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ï¡¢¸ý½·Ï¤Î»î¶¡ÉÊ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¡Ö»õ°å¼Ô¤«¤éËá¤Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×
¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò3¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤ÁÍÑ¡É¤Î¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Î¥Þ¥ÞÍ§2¿ÍÁÈ¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ÎÎ¥Æý¿©¤ò¥²¥Ã¥È¡£
30Âå½÷À¡§
¡Ö¤¤¤Þ²¿¤Ç¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢Æþ¾ì¤âÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀèÆ¬¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿3»ÐËå²ÈÂ²10¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢1m¡ß2m¤Û¤É¤Î¥ï¥´¥ó2Âæ¤Ë¾è¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë¥²¥Ã¥È¡ª
»°½÷¡Ê30Âå¡Ë¡§
¡Ö»î¶¡ÉÊ¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿Êª¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤ÆÇã¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò»î¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Ö°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¡×PB²½¾ÑÉÊ
´ë¶ÈÂ¦¤¬»î¶¡ÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¶È³¦»æ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡Ä¡©
¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®ÌÚÅÄÂÙ¹°¤µ¤ó¡§
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¡£ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¡ÚPB¾¦ÉÊ¡Û¤¬¥É¥ó¥É¥ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¾®ÌÚÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë1¤Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥®Ìô¶É¡Ù¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡ÖDRIP TUNE¡Ê¥É¥ê¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡×¡£
ÆÃÄ§¤Ï¸¼ÊÆ¹íÈ¯¹Ú±Õ¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À®Ê¬¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¤è¤¯¿¤Ó¡¢¤à¤Ã¤Á¤êÈ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÌÚÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡È°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥Ñ¡É¡£Æ±Åù¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯2ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
²½¾Ñ¿å¤Ï1628±ß¡Ê150ml¡Ë¡¢Æý±Õ¤Ï1738±ß¡Ê120g¡Ë¤È¡ÈÀëÅÁÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÇÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥¥è¡¦¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁ´¤Æ¤¬PB¾¦ÉÊ¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃËÀÍÑ²½¾ÑÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖKNOWLEDGE¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¡£
¾®ÌÚÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀÍÑ²½¾ÑÉÊ¤Ï¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤¬¥á¥¤¥ó¡£¡È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡¢¤è¤ê¡ÈÈþÍÆ´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¸þ¤±¡É¤ËPB¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡×
¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥Þ¥Ä¥¥è¤¬ÃËÀÍÑ²½¾ÑÉÊ¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤â¸å¤ËÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª´¡¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ö´ÁÊý¡×¿Íµ¤Áý
¤½¤·¤Æ¡¢¾®ÌÚÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®ÌÚÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡Ú´ÁÊýÌô¡Û¡£½÷ÀÆÃÍ¤ÎÎä¤¨¤È¤«¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤éÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸ú¤¯¤è¤¦¤Ê´ÁÊý¤ÎÇä¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î´ÁÊý¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸úÇ½ÊÌ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿´ÁÊýÃã¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤ª´¡¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¤â¤Ä11¼ïÎà¤Î´ÁÊý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Êª¤¬È¯¸«¤Ç¤¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ»È¤¤Â³¤±¤ë¡×¡Ê49ºÐ½÷À¡Ë
º£¤äÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡£¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
