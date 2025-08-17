赤ちゃんの夜泣きの改善策を伝える三橋佳奈さん＝名古屋市

赤ちゃんの夜泣きに悩まないで―。名古屋市の三橋佳奈さん（37）は、子どもの夜泣きに苦労した経験から、睡眠コンサルタントの国際資格を取り、2021年から子育て家庭のサポート事業を行う。これまで受けた相談は2500件以上。「困っているママやパパはたくさんいる。寝室などの環境次第で改善できることを知ってほしい」と話す。（共同通信＝平等正裕）

三橋さんは、2018年に生まれた第2子が一度寝ても2、3時間ごとに起き、睡眠不足の日が続いた。日中はパートの仕事をしていたが、正社員の夫に夜泣きの対処をしてもらうのは難しく、ふとした瞬間に涙が出た。「倒れて入院すれば寝られる」と思ったこともあり、産後うつのような状態だったと振り返る。

小児科などに通ったが、具体的な解決策は得られなかった。交流サイト（SNS）で科学的根拠に基づいて睡眠トラブルを解決する国際資格「IPHI妊婦と乳幼児睡眠コンサルタント」の存在を知り、2020年に取得した。

「赤ちゃんは体温調節が苦手で、大人が肌寒いと感じる室温でよく眠れる」「きちんと昼寝をさせないと、興奮状態で寝付きにくくなる」。資格取得を通じて、こうした改善策があると知り衝撃を受けた。

同時に「もっと早く知っていれば楽しく子育てできたかもしれない」と悔しさも感じた。同じ境遇の人を救いたいと、2021年1月に子育て家庭にアドバイスする事業として「ねんねブーケ」を開業。オンラインで相談に乗り、講演も行っている。

利用者の中には「ストレスで子どもに怒鳴ってしまった」と駆け込んでくる人もいる。今後は、出産前の両親学級などでも啓発したいと考える。「私の仕事が不要になるくらい、夜泣き予防が当たり前の社会をつくりたい」と意気込む。