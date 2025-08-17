三谷幸喜氏、二階堂ふみは「僕の知っている俳優さんの中でナンバーワンで真面目な方」

映画監督・脚本家の三谷幸喜氏（64歳）が、8月16日に放送された報道番組「情報7days ニュースキャスター」（TBS系）に出演。メイプル超合金・カズレーザーとの結婚を発表した二階堂ふみについて、「僕の知っている俳優さんの中でナンバーワンで真面目な方」と語った。



番組の中で、メイプル超合金・カズレーザーと二階堂ふみの結婚について取り上げた後、三谷幸喜氏が「僕、二階堂ふみさん、わりとよく存じ上げてるんですけど、僕の知っている俳優さんの中でナンバーワンで真面目な方ですね」とコメント。



三谷氏は「すごい真面目、いずれ東京都知事になって欲しいくらい、すごい一生懸命に生きていらっしゃる方ですよ。おめでとうございます」と二階堂の結婚を祝福した。



なお、三谷氏はフジテレビの10月期ドラマで菅田将暉、浜辺美波、二階堂ふみらを起用したドラマの脚本を務めたという報道がある。