¤ªËßÌÀ¤±¤â¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡£ÌÀÆü18Æü(·î)¤ä¼¡¤Î½µËö¤ÏÅì³¤¤ä´ØÅì¤ÇÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë²ÄÇ½À¤â¡£ÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡£
¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÔ½ë
º£Æü17Æü(Æü)¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏºòÆü16Æü(ÅÚ)¤è¤ê¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍè½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î³°½Ð¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¡¢ÎäµÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÀÆü18Æü(·î)¤È23Æü(ÅÚ)¡¢24Æü(Æü)¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢18Æü(·î)¤È23Æü(ÅÚ)¤ÏÁ°¶¶¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬39¡î¡¢24Æü(Æü)¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç39¡î¤È¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä«ÈÕ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬26¡î¤«¤é28¡î¤¯¤é¤¤¤È¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤È¤Ï?
Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö¼êÂ¤¬¤Ä¤ë¡×¡ÖÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡×¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¢¤¯¤Ó¡×¡Ö¶ÚÆùÄË¡×¡Ö¶ÚÆù¤Î¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢´À¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ö´À¤Î¤«¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÈè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é´ü¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾É¾õ¤â¡¢Ç®Ãæ¾É¤òµ¿¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¡ÖÆ¬ÄË¡×¡ÖÓÒÅÇ¡×¡ÖµõÃ¦´¶¡×¡Ö·ñÂÕ´¶¡×¡Ö½¸ÃæÎÏÄã²¼¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏÄã²¼¡×¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«ÎÏ¤Ç¿å¤¬°û¤á¤Ê¤¤¡¢±þÅú¤¬¤ª¤«¤·¤¤»þ¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£