Çú¿çÃæ¤Î¥Þ¥Þ¢ª²¿¤ò¤·¤Æ¤âµ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¥¥ì¤¿¥Ñ¥ÑÇ¤¬¤È¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬65ËüºÆÀ¸¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó´ò¤·¤½¤¦£÷¡×¡Ö¿ïÊ¬¤Ê¹Óµ»¤ÇÇú¾Ð¤·¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¹¥³¥¹¥³¤Ý¤³ÂÀÏº&¤¦¤Þ¼¡Ïº～Ç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë～¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Á³µ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë²¹¸ü¤Ê¥Ñ¥ÑÇ¡Ö¤Ý¤³ÂÀÏº¡×¤¯¤ó¤¬¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç65Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¿ïÊ¬¤Ê¹Óµ»¤ò¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ê(¾Ð)¡×¡Öµæ¶Ë¤Îµ¯¤³¤·Êý¡ª¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Çú¿çÃæ¤Î¥Þ¥Þ¢ª²¿¤ò¤·¤Æ¤âµ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Û
¥Þ¥Þµ¯¤¤Æー¡ª
¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ªÃë¿²Ãæ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÆÀ°Õµ»¡Ö¥É¥¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶·â¡×¤Çµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÁ°Â¤Ç¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¤¤¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¡Öµ¯¤¤Æー¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÁû²»¤Ç¤¹¤¬¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ïµ¯¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°
¾¯¤·µÙ·Æ¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ´²¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤ËÆâ¿´¤Ç¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ÆÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½Ï¿çÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÂ¤ò¥¬¥Ö¥Ã¡£¤Þ¤µ¤«¤Î³ú¤ß¤Ä¤¹¶·â¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¹¶·â¤Ë¡¢¡ÖÄË¤Ã¡ª¡×¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Î®ÀÐ¤Ï¶¯Å¨¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£3Ê¬¸å¤Ë¤ÏÆóÅÙ¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î2ÅÙÌÜ¤Î³ú¤ß¤Ä¤¹¶·â¤¬ßÚÎö¤·¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÈáÌÄ¤¬¡Ä¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï³ú¤Þ¤ìÌò¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤â¾Ð¤¤¤¬´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¯¤³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
ÄË¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë´é¤òÇØ¤±¤¿¤ê¤È¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î±¢¤«¤é¤¸¤Ã¤È»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¼Â¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò³ú¤ó¤Ç¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇ¤µ¤ó¤ÎÊ¢»þ·×¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³ú¤Þ¤ì¤Æ¤â¿²¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¶²¤ë¤Ù¤·¡×¡Ö¤Ý¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤¹¤Þ¤ó¤ä¤Ç¡×¤Ê¤ª´é¤¬¤Û¤ó¤Þ¡Ä¥Ä¥Ü¤Ç¤¹www¡×¡Ö¥Þ¥Þµ¯¤³¤·¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ»¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
