声優・女優の櫻井智（さくらい・とも）さんが、多臓器がんのため、13日に亡くなっていたことがわかった。53歳。16日に所属事務所により、本人のSNSで発表された。



【写真】まさに天使！1996年発売の「声優グランプリ」で表紙を飾った櫻井さん

櫻井さんのSNSでは、所属事務所「フェザード」名義で「櫻井智永眠のお知らせ」と題して文書を掲載。文書の全文は以下の通り。



◆ ◆

櫻井智永眠のお知らせ

櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。

生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます。

櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。

応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます。

葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。

ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。

櫻井智所属事務所 株式会社フェザード

◆ ◆



櫻井さんはアニメ「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役などで知られる女性声優。「怪盗セイント・テール」の主人公セイント・テール役、「ポケットモンスター」シリーズのシロナ役など多くの作品に出演した。歌手、女優としても活躍した。2023年にすい臓がんと診断され、治療しながら活動を続けていたという。



今年8月17日にはライブの開催を予定していたが、同月10日に急きょ中止を発表。その際に「先週、病院の検査に行ったら緊急入院になってしまいました」「なんとかライブに向けて復帰しようとしていたのですけれど、ドクターストップがかかってしまい、残念ながらライブを中止しなければならなくなってしまいました」と体調の悪化を明かしていた。中止発表の締めくくりは「本当にごめんなさい！ またみなさんとお会いできるようにがんばりますのでちょっとお時間くださいね」という言葉だった。



（よろず～ニュース編集部）