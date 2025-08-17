アニメ「けいおん！」平沢唯役などで知られる声優の豊崎愛生(38)が15日、配偶者の死去により活動を一部制限していることを公式サイトで発表した。



【写真】声優ユニットとして舞台でも活動

「豊崎愛生に関するご報告」と題した同サイトによると、豊崎の配偶者が先月、くも膜下出血で緊急搬送され、入院先の病院で亡くなったという。「この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております」としている。



豊崎は「めだかボックス」(黒神めだか)、「シドニアの騎士」(科戸瀬イザナ)などに出演。同じ事務所所属の寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥らとともに声優ユニット「スフィア」としても活動している。17年10月、自身のラジオ番組で一般男性と入籍したことを発表していた。



◆公式サイトの発表全文



「豊崎愛生に関するご報告」



平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。



弊社所属・豊崎愛生の今後の活動に関しまして、ご報告をさせていただきます。



先月、豊崎愛生の配偶者がくも膜下出血により緊急搬送され、入院先の病院で逝去いたしました。



この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております。



日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様にご心配とご迷惑をおかけすることをお詫び申し上げます。



現在、専門機関のサポートも受けながら、従来通りの活動に戻れるよう努めております。

どうか温かく見守っていただけますと幸いです。



なお、豊崎愛生が出演を予定しておりました今後のイベントに関しましては、下記の通りの対応とさせていただきます。



楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。



＜出演キャンセル＞



８月30日（土）「Animelo Summer Live 2025 ”ThanXX!”」



※スフィアとして、寿美菜子・高垣彩陽・戸松遥の３名で出演



＜出演調整中＞



10月26日（日）第７回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！―京アニのセカイ展―』『CITY THE ANIMATION』のセカイ



今後とも、豊崎愛生ならびにスフィアをどうぞよろしくお願い申し上げます。



株式会社ミュージックレイン



（よろず～ニュース編集部）