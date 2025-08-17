¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûºå¿À¤¬µð¿Í²¼¤·Í¥¾¡M24¡¡¹Åç¤Ï¿¹²¼¤Î2¤«·î¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ç4°ÌÉâ¾å¡¡DeNA¤Ï¥É¥é1ÃÝÅÄ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤Ï2°Ìµð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£½é²ó¤Ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÎÂè17¹æ2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤ÏÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î´°µ¨¤Ç¡¢10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ºå¿À¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö24¡×¤Ø¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3°ÌDeNA¤Ï4°ÌÃæÆü¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤äÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5°Ì¹Åç¤Ï6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤Ç6·î13Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃ±ÆÈ4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦16Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡ºå¿À3-0µð¿Í
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù(10¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç(3¾¡7ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Úºå¿À¡Û¿¹²¼æÆÂÀ17¹æ
¢¡DeNA6-0ÃæÆü
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛÃÝÅÄÍ´(1¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡Û郄¶¶¹¨ÅÍ(5¾¡9ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚDeNA¡Û»³ËÜÍ´Âç2¹æ¡¢ÎÓÂö¿¿2¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹²¼Äª¿Î(6¾¡13ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛµÈÂ¼¹×»ÊÏº (4¾¡6ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå(2¾¡3ÇÔ5S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¹Åç¡Û¥â¥ó¥Æ¥í7¹æ¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó13¹æ