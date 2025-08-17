プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。

6位ロッテは首位ソフトバンクと対戦。初回にドラフト1位ルーキー西川史礁選手のタイムリーで先制すると、2回には打者9人の猛攻で一挙5得点をあげ、序盤から大量リードを奪います。先発の小島和哉投手は8回2失点の好投で今季5勝目をあげました。

5位西武は3位オリックスと対戦。3回に外崎修汰選手のタイムリー2ベースで1点を先制すると、投げては先発・與座海人投手が6回無失点の好投。7回からはウィンゲンター投手、山田陽翔投手、平良海馬投手の勝ちパターンで試合を締め、完封勝利です。

2位日本ハムは4位楽天と対戦。2回に万波中正選手の2点タイムリーで先制すると、5回にも野村佑希選手と水野達稀選手のタイムリーで3点を加えて、勝利しました。先発の加藤貴之投手は6回2失点と試合を作り、8勝目を挙げました。

▽16日のパ・リーグ結果

◆ロッテ7-2ソフトバンク

勝利投手【ロッテ】小島和哉(5勝7敗)

敗戦投手【ソフトバンク】有原航平(10勝6敗)

本塁打【ソフトバンク】山川穂高19号、野村勇11号

◆西武1-0オリックス

勝利投手【西武】與座海人(4勝3敗)

敗戦投手【オリックス】エスピノーザ(3勝6敗)

セーブ【西武】平良海馬(3勝1敗24S)

◆日本ハム9-5楽天勝利投手【日本ハム】加藤貴之(8勝5敗)敗戦投手【楽天】内星龍(3勝5敗1S)本塁打【日本ハム】水野達稀4号【楽天】フランコ5号、6号