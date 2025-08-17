【パ・リーグ順位表】首位ソフトバンクと日本ハムのG差3に縮む 西武は4投手の継投で完封勝利
プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。
6位ロッテは首位ソフトバンクと対戦。初回にドラフト1位ルーキー西川史礁選手のタイムリーで先制すると、2回には打者9人の猛攻で一挙5得点をあげ、序盤から大量リードを奪います。先発の小島和哉投手は8回2失点の好投で今季5勝目をあげました。
5位西武は3位オリックスと対戦。3回に外崎修汰選手のタイムリー2ベースで1点を先制すると、投げては先発・與座海人投手が6回無失点の好投。7回からはウィンゲンター投手、山田陽翔投手、平良海馬投手の勝ちパターンで試合を締め、完封勝利です。
2位日本ハムは4位楽天と対戦。2回に万波中正選手の2点タイムリーで先制すると、5回にも野村佑希選手と水野達稀選手のタイムリーで3点を加えて、勝利しました。先発の加藤貴之投手は6回2失点と試合を作り、8勝目を挙げました。
▽16日のパ・リーグ結果
◆ロッテ7-2ソフトバンク
勝利投手【ロッテ】小島和哉(5勝7敗)
敗戦投手【ソフトバンク】有原航平(10勝6敗)
本塁打【ソフトバンク】山川穂高19号、野村勇11号
◆西武1-0オリックス
勝利投手【西武】與座海人(4勝3敗)
敗戦投手【オリックス】エスピノーザ(3勝6敗)
セーブ【西武】平良海馬(3勝1敗24S)
勝利投手【日本ハム】加藤貴之(8勝5敗)
敗戦投手【楽天】内星龍(3勝5敗1S)
本塁打【日本ハム】水野達稀4号
【楽天】フランコ5号、6号