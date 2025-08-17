『今夜のべらぼう』意次、家治からある話を聞かされる…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第31回「我が名は天」が、17日に放送される。
前回は、黄表紙の『江戸生艶気樺焼』が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。蔦重（横浜流星）は狂歌師と絵師が協業した狂歌絵本を手掛けるため、“人まね歌麿”と噂になり始めた歌磨（染谷将太）を、今が売り時と判断し起用する。その後、蔦重は“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと新たに依頼するも歌麿は描き方に苦しむ…。一方、松平定信（井上祐貴）は、治済（生田斗真）から、公儀の政に参画しないかと誘いを受ける…。
今回は、江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる…
