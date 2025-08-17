◆米大リーグ カブス３―１パイレーツ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１６日（日本時間１７日）、本拠のパイレーツに先発し、７回をソロ被弾のみによる１失点と好投した。勝敗はつかず９勝目はならなかった。カブスは８回に鈴木誠也外野手の勝ち越し適時打などが生まれ、３―１で勝利した。

今永は「スプリットの動きが良くないと感じていた」と告白した。「登板の結果が良くてもスプリットに少し疑問点があったので、投手コーチに質問して、自分の出したい動きをするためにはどういうふうな握りにしたらいいのか、どういうリリースをしたらいいのか、どういう考え方で投げたらいいのか、と（改善を）ちょっとやって。ブルペンではそれを試していました」と明かした。この日の８５球中、スイーパー（１５球）より多く投じた変化球がスプリット（２２球）。６つの三振のうち４つを磨き直したスプリットで奪った。

カブスの連敗は「２」でストップ。今永はチームの敗戦翌日の登板で昨季から通算３４勝１３敗。中継局マーキースポーツネットによると、この勝率７割２分３厘は、昨季投手３冠のＴ・スクバル（タイガース）も上回り、ＭＬＢトップになる。

初回から打者１０人連続アウトに仕留めていた４回１死で２番ファムと２巡目の対戦。真ん中に入ったスプリットを完璧に捉えられると、左翼場外にまで飛ばされた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２７度、飛距離４２８フィート（約１３０・５メートル）の完璧な一発で先制を許した。失点はこの一発だけで、７回で８５球を投げて３安打１失点２四球６奪三振。防御率は３・０６となった。

試合は１―１で迎えた８回無死二塁で鈴木誠也外野手が勝ち越し中前適時打を放ち、本塁送球間に二進。クローアームストロングの犠打で三塁に進むと、２死一、三塁でホーナーが中前適時打し、鈴木が３点目のホームを踏んだ。鈴木は４打数２安打１打点、打率２割５分１厘となった。マルチ安打は８試合ぶり、打点は３試合ぶりだった。