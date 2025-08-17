海外進出“第1号”で日本でも注目された韓国チアリーダー、全北特別自治道の観光広報大使に任命

チアリーダーのイ・ダヘが、全北特別自治道の観光広報大使に任命された。

全羅北道・全州（チョンジュ）出身のイ・ダヘは、8月18日に行われる観光広報大使の委嘱式に出席する。

この日、韓国伝統文化殿堂でのビビンバ作り体験イベントに参加し、完州（ウァンジュ）の大勝（テスン）韓紙村ではファンミーティングも開く予定で、意義深い時間を過ごす見込みだ。

「台湾進出第1号チアリーダー」の肩書きを持つイ・ダヘは、KIAタイガースのチアリーダーとしてデビュー後、韓国チアリーダーとして初めて海外進出を果たし、話題を集めた。

（写真提供＝OSEN）イ・ダヘ

イ・ダヘは現在、台湾プロ野球チーム「味全ドラゴンズ」のチアリーダーとして活躍中で、現地での高い人気を背景に音源を発売するなど、歌手やモデルなど多方面で活動している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。