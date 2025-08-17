わんちゃんも、ときには大好きな飼い主さんと喧嘩をしてしまうこともあります。Instagramアカウント『ハスキー犬の 章末&もえ末』にも、そんなわんちゃんと飼い主さんの喧嘩の光景が投稿されました。しかし、飼い主さんが「オテ」と言った瞬間、わんちゃんが意外な反応を見せることに。この投稿には、「たのしそう♪」「犬の性やねｗ」と、微笑ましい光景に思わず笑顔になってしまった人からコメントが寄せられることに。再生回数は27万回を突破しています。

【動画：大型犬と飼い主が喧嘩中…ふいに『オテ』と言ってみた結果→絶対に許してしまう『まさかの反応』】

喧嘩中の章末ちゃんと飼い主さん

シベリアンハスキーの章末ちゃんは、飼い主さんととっても仲良し。しかし、この日は飼い主さんと喧嘩をしていたのだといいます。

飼い主さんが繰り出すパンチを見て、果敢に立ち向かう章末ちゃん。とはいえ、飼い主さんは本気で喧嘩しているのではなく、章末ちゃんに当たらないよう、優しく左右の手でパンチをするフリをしていただけ。章末ちゃんもそれが分かっているのか、楽しそうに飼い主さんのパンチの軌道を見極めて、ひらりと身をかわしていたといいます。

不意打ちで「オテ」と言ってみたところ…

そんな喧嘩中のふたりですが、飼い主さんの予想外の行動によって、その場の空気が一変することに。飼い主さんがパンチをするふりをしながら、章末ちゃんの頭の上に人差し指を出して「お座り」と言った瞬間…章末ちゃんは飼い主さんの合図通り、お利口にお座りをせずにはいられなかったのだそう。条件反射によって、ついお座りをしてしまったようです。

さらに飼い主さんが「オテ」と章末ちゃんに合図を送ると、これにもバッチリ応えてくれる章末ちゃん。そのお利口な姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

合図につい反応してしまったものの…

飼い主さんの不意打ちの「お座り」と「オテ」に反応してしまった章末ちゃん。その後も、飼い主さんの「おかわり」と「アゴ」の合図も完璧にこなしてくれたといいます。

しかし、章末ちゃんの気持ちはまだ喧嘩モードなのか、飼い主さんの合図に反応しつつも「アウアウ」と声をあげていたのだそう。そんな心と体が別の反応とってしまう章末ちゃんの姿に、ほっこりしてしまいます。

この章末ちゃんと飼い主さんの愛らしい喧嘩の光景には、「遊びながらも主さんの言うことちゃんと聞いて可愛い！」「アウアウ言ってるの可愛い♡」「ニヤニヤしちゃいます」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ハスキー犬の 章末&もえ末』では、そんな章末ちゃんと飼い主さんの仲良しな日々の様子が投稿されていますよ。

章末ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ハスキー犬の 章末&もえ末」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。