◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ ▽準決勝 旭川大雪ボーイズ５−３多摩川ボーイズ（１６日、東京・大田スタジアム）

９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズが初優勝に王手をかけた。多摩川ボーイズとの準決勝で５―３の逆転勝ち。１点差に迫った５回２死満塁、４番・前田健成（３年）が投手強襲の２点適時打を放ち、逆転に成功。直後の６回からリリーフした前田が２回無失点で逃げ切った。道勢では２０１５年に準優勝した小樽リトルシニア以来の決勝進出。１７日に東京ドームで行われる決勝で、優勝２度の強豪・世田谷西リトルシニアと対戦する。

旋風を巻き起こす旭川大雪が頂点にあと１勝と迫った。１点ビハインドの５回２死満塁、スライダーを捉えた４番・前田の一打は投手強襲の２点適時打となった。「絶対に決めてやる気持ちだった。ここで一気に逆転しよう、４番が走者をかえそうと」。主砲の執念が逆転劇を呼び込んだ。

直後の６回には先発右腕の樽井新太（３年）からバトンを受けてマウンドへ。２イニングを被安打１の２奪三振１四球。三塁を踏ませない力投で、チームを初の決勝へと導いた。前田は「樽井も５回を投げきってくれた。信頼している投手同士で絶対に抑えようと思った」と顔を上気させた。

止まらない快進撃に、西大條（にしおおえだ）敏志監督（５８）は「ここまで来るとは正直考えていなかった。落ち着いて野球ができるようになった。たくましいの一言」とナインを褒めちぎった。

道勢としては１５年大会準Ｖの小樽リトルシニア以来、２度目のファイナル。大会前のチーム目標の４強を超え、前田は「監督と両親へ絶対に優勝を届けたい」と誓いを立てた。決勝の舞台は憧れの東京ドーム。大雪ナインが最終戦でもう一度、風を吹かせる。