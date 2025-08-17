◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者ニック・ボール（３―０判定）同級５位サム・グッドマン●（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）

ＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（２８）＝英国＝が、同級５位サム・グッドマン（２６）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、３度目の防衛に成功した。

無敗同士の一戦は、スイッチを交えながら強打をたたきつけたボールが、ジャブ、ワンツ、左ボディーで攻勢を仕掛けるグッドマンを制した。ともにダウンはなく、ジャッジの採点は１１７―１１１、１１８―１１０、１１５―１１３で、３者ともボールを支持した。

ボールは世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と今年１２月にサウジアラビアで対戦するプランが一時浮上したが、その後計画は消滅していた。ただ井上は、来年５月頃に予定されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とのビッグマッチ後、フェザー級に転向する可能性もあり、その場合は再び有力な対戦候補となりそうだ。

一方、グッドマンは昨年１２月２４日に有明アリーナで井上に挑戦する予定だったが、来日直前のスパーリングで左目上を負傷し、興行が今年１月２４日に延期に。さらに１月１１日に再度負傷したため、挑戦者が金芸俊（韓国）に変更となった経緯がある。グッドマンは今回が世界初挑戦だった。

戦績は、ボールが２３勝（１３ＫＯ）１分け、グッドマンが２０勝（８ＫＯ）１敗。