¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö°ìÈ¯¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¹¤´¤¤ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¡Ö¤â¤¦º£Æü¤ÏÌµÍý¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡Ä¡×¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö»Å»ö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢µÞ¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Öµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤ò¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡Ö¤â¤¦º£Æü¤ÏÌµÍý¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡Ä¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ºÆ¤Ó½¸Ãæ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËèÆü±¿Æ°¤¹¤ë¡Ê¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖËèÆü±¿Æ°¤¹¤ë¡Ê¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¡£¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ò±ä¡¹¤È¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ú¤¤±¿Æ°¡×¤òËèÆü¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¤Î»¶Êâ¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢Ìë¤Î¥è¥¬¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¡È½¸ÃæÎÏ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¾®¤µ¤¯Â³¤±¤ë¡×±¿Æ°¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¶Â§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡±¿Æ°¤Ï20Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¤¤¤
¡¡¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö±¿Æ°¤Ï20Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤äµ¤Ê¬¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ã¤¿20Ê¬ÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ËèÆü¤ä¤ë
¡¡¤½¤·¤ÆÆó¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖËèÆü¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Æ°¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À°¤¦¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü°ìÆüÃæ»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖËèÆü±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ»°¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë20Ê¬¤Î±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦°Å¼¨¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë3Æü¤·¤«±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢2Æü¤è¤ê¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢5Ê¬¡¢10Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢¾®¤µ¤Ê½¬´·
¡¡Ë»¤·¤¹¤®¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢¡Ö·Ú¤¯Æ°¤¯¡×¤³¤È¤ÇÇ¾¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â20Ê¬¤â±¿Æ°¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä«5Ê¬Êâ¤¯¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡¢Ìë¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢1ÆüÃæÆ¬¤¬ºã¤¨¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤±¿Æ°¤¬¡¢»Å»ö¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¶¯¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤È½¸ÃæÎÏ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë