株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が運営する生活総合情報メディア『ヨムーノ』は、このほど「夏の帰省」に関するアンケート調査結果を発表しました。同調査によると、約4割が「帰省しない」と回答しました。では、夏の帰省にはどのような悩みがあるのでしょうか。



【調査結果】 夏の帰省で「正直、ちょっとしんどい」と思うことは？

調査は、ヨムーノメイト（ヨムーノ公式インスタグラマー）を中心とした、25〜60歳の子どものいる既婚女性137人を対象として、2025年6月にインターネットで実施されました。



その結果、2025年の夏の帰省について、「どちらにも帰省する予定はない」と答えた人は40.1%。そのほか「実家にのみ日帰りで帰省する予定」が12.5%、「実家にのみ宿泊を伴って帰省する予定」が10.2%など、日帰り・宿泊を含めて「実家」に帰省する予定の人は53.3%、「義実家」に帰省する予定の方は35.7%と、実家への帰省がやや多い結果となりました。



また、帰省を予定している人が「帰省先で予定していること」については、「家族で外食」（48.8%）、「墓参り」（37.5％）が上位に挙がったほか、夏らしいイベントとして「花火」（21.3％）といった意見もみられました。



一方、「帰省以外の夏の予定」については、「自宅でゆっくり過ごす」（49.6%）や「家族と近場に外出する」（45.3%）、「仕事」（29.9%）などが上位となっています。



続けて、「1回の帰省のお土産代」を尋ねたところ、「0円（お金がかからない）」（21.9%）が最多に。ほか、「1000円〜2990円」「3000円〜4990円」（いずれも19.7％）といった比較的手頃な価格帯が主流である一方、「1万円〜2万9990円」（9.5％）や「3万円〜」（4.4％）など1万円以上の高額なお土産を用意する人も全体の13.9％にのぼり、金額には幅があることがわかりました。



次に、「義実家への帰省は楽しみですか」と尋ねたところ、2025年夏は「とても楽しみ」（14.3％）と「どちらかというと楽しみ」（49.0％）を合わせて63.3％が「楽しみ」と回答し、ポジティブな傾向がうかがえました。



一方、2024年〜2025年の年末年始に行った同様の調査では「楽しみ」という方が40.8％にとどまっており、「どちらかというと気が重い」「とても気が重い」と回答した人は、夏が22.5％、年末年始は38.2％と、“気が重い”派は年末年始の方が約1.7倍に。特に「とても気が重い」と答えた人は、夏が4.1％に対し年末年始は15.8％と、4倍近い差が見られました。



「楽しみ」と答えた人からは「孫に会わせると、義父母に喜んでもらえる」といった声が聞かれた一方で、「気が重い」と答えた人からは「義父母から、将来やお金の事について色々言われるので気が重い」という意見も聞かれました。



さらに、「義実家への理想の帰省頻度」としては、「半年に1回」（23.4%）が最多となったものの、「帰省しない」という人も21.4%と高く、義実家との関係性に慎重な姿勢が見られました。



では、夏の帰省で、「正直、ちょっとしんどい」と思うことにはどのようなことがあるのでしょうか。



この質問に対しては、「義両親との会話がしんどい」（26.3%）、「子どもが退屈する」（21.2％）、「自分の時間・居場所がない」（20.4%）のほか、「暑さ・熱中症対策について」（17.5%）や「クーラーの温度が合わない」（12.4%）など、夏の帰省ならではの悩みも挙げられました。



回答者からは、「会話をしても盛り上がらない。孫が来ているのにテレビばかり見ている」「義両親が気分屋でちょっとしたことで怒られる。何が正解かわからない」「寝たいと思った時に寝られない」といった声が聞かれました。



最後に、「帰省中『夫が役に立たない・夫が気を遣えない』と感じたことはありますか」と尋ねたところ、半数以上が「ある」（たまにある33.6%、よくある19.7%）と回答し、「みんなが集まっているのに、夫は別の部屋で昼寝しています」といった厳しい意見が聞かれました。



