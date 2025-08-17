「マスカット＆マンゴー ティーエード」（税込 690円）

　台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、8月21日（木）〜8月31日（日）の期間、爽快感あふれる「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を、全国の店舗で発売する。

【写真】夏のご褒美にぴったり！　シャリッと食感の「ジェラッティー」も

■「阿里山ウーロンティー」を使用

　今回期間限定で発売される「マスカット＆マンゴー」は、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティー。

　ラインナップには、フルーツとお茶のハーモニーがストレートに楽しめる「マスカット＆マンゴー ティーエード」が用意されるほか、シャリッと冷たい口あたりがリッチな「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」も展開される。

　いずれも、ベースにすっきりとした味わいの「阿里山ウーロンティー」を使用。マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリーに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、フルーツの存在感が際立つドリンクに仕上げたという。