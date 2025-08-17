ゴンチャ「マスカット＆マンゴー」登場！ フルーツの存在感が際立つデザートティー2種発売
台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、8月21日（木）〜8月31日（日）の期間、爽快感あふれる「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】夏のご褒美にぴったり！ シャリッと食感の「ジェラッティー」も
■「阿里山ウーロンティー」を使用
今回期間限定で発売される「マスカット＆マンゴー」は、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティー。
ラインナップには、フルーツとお茶のハーモニーがストレートに楽しめる「マスカット＆マンゴー ティーエード」が用意されるほか、シャリッと冷たい口あたりがリッチな「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」も展開される。
いずれも、ベースにすっきりとした味わいの「阿里山ウーロンティー」を使用。マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリーに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、フルーツの存在感が際立つドリンクに仕上げたという。
