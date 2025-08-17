

ブルートレイン乗車記念のグラスとルームキー（写真：筆者撮影）

【写真で見る】イメージ通り？南アフリカを走る豪華列車ブルートレインの部屋

2025年7月、JR東日本が2027年春に新しい夜行特急列車を導入すると発表。青を基調としたカラーリングになることから、鉄道ファンの間で「ブルートレイン復活」と話題になっている。

日本から遠く離れた南アフリカ共和国（以下、南アフリカ）にも「ブルートレイン」が走っている。世界100カ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」会員が、乗車して感じた魅力と課題を紹介する。

【写真】これが“走る高級ホテル”と言われる、南アフリカ「ブルートレイン」の全貌とディナーです（19枚）※外部配信先では写真を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

24時間対応の専属バトラー付き

南アフリカのブルートレインは、行政首都プレトリアと立法首都ケープタウンを結ぶ。走行距離およそ1600キロメートルを、2泊3日で走る。これは、新幹線で東京から鹿児島中央までの距離（1485.5キロメートル）より長い。

客室タイプは2種類あり、バスタブ付きのラグジュアリースイートと、シャワーのみのデラックススイート。いずれも24時間対応の専属バトラーが付き、きめ細かなサービスが提供される。



通常はプレトリア駅の専用ラウンジで乗車前のセレモニーがあるが、工事中により近隣ホテルで実施。出発予定時刻の12時を大幅に過ぎてからホテルを出発したため、車体を撮影するまもなく乗車。写真はキンバリー駅にて（写真：筆者撮影）

列車は予約人数により編成数は異なるが、多いときには20編成近くになる。2種類のラウンジ車両や展望車両、ダイニングカー、ときにはミーティングルーム車両が連なることもあるそうだ。

デラックススイートの全貌

プレトリア駅で乗車すると、担当バトラーが部屋へ案内してくれる。

各車両には客室が3〜4室あり、筆者が予約したデラックススイート（約8平方メートル）の部屋には、小さな折り畳みテーブルと一人掛けのソファが2つ、いすがもう一脚のコンパクトな設計だ。

壁にはテレビと鏡が設置されている。大きな荷物をしまえる天井収納とクローゼットもあり、大きな窓のおかげか、数字の割には狭さは感じない。

バスルームにはトイレとシャワールーム、小さな洗面台が付いている。ベッドは奥の壁に折りたたまれて収納されており、朝食や夕食で部屋を出ている間に、バトラーがベッドメイキングや片付けをしてくれると説明があった。



日中の部屋（写真：筆者撮影）



夕食から戻るとソファはベッドに（写真：筆者撮影）

車内は落ち着いた木材の茶色を基調に、ゴールドのラインがアクセントになったデザイン。ラウンジや展望車両など共有部分の床は、ブルートレインのロゴが入ったロイヤルブルーの絨毯だ。

ラウンジや展望車両では、ほかの乗客との交流が生まれる。親しくなった2組の60代夫婦は、アメリカとスイスからの旅行客。仕事を引退したあと何度も南アフリカを訪れており、過去の旅で知り合ったことがきっかけで、今回一緒にブルートレインに乗車したという。

ほかの乗客もおおむね60代以上に見受けられ、夫婦や親子のような関係ばかり。30代前半の女性2人で乗車したアジア人の筆者らは明らかに目立っていたが、子どもや孫のように優しく接してくれた。

ちなみに、コロナ禍以前は日本人の団体客が多く、ブルートレインのスタッフ内では日本語研修があったという。実際に、複数のスタッフが簡単な日本語を話せた。



展望車両の内装（写真：筆者撮影）

豪華列車のディナーの中身

日が落ちると、夕食の時間。

通常の昼食と夕食は2部制だが、この日は乗客の数が少なかったこともあり、全員が同じ時間からのスタートとなった。提供される食事はフレンチをベースにした創作料理で、夕食であればスターター、スープ、メイン、デザートの4コース構成。

スターターとメインは、肉や魚など2〜3種類の選択肢から選べる。料理の質は、高級ホテルのシェフが修業のためにこっそりブルートレインで勤務する”と噂されるほどだ。



スターターは緑茶でマリネしたサーモンの柑橘添え。そのほかの写真はこちらから

料理に合わせて提供されるのは、国際的な評価が高まりつつある南アフリカ産ワイン。白、赤、ロゼ、スパークリング、デザートワインまで約30種類が揃う。



毎回の食事は中ほどにあるダイニングカーにて。客室によっては5車両以上を通り抜けてたどり着く（写真：筆者撮影）

鉄道旅の醍醐味は、なんといっても移り変わる車窓の風景だろう。

1日目は、プレトリアの高層ビル群や大統領府を眺め、緑いっぱいの自然保護区を抜けると、徐々にヨハネスブルクの工業地域の風景に変わる。夕方は、スコールのような雨が降ったあとに大きな虹が現れ、仕事終わりに線路を歩いて帰路に就く人たちの姿も見かけた。



雨上がりのダブルレインボー（写真：筆者撮影）

“地球上でもっとも静かな場所”を通過

2日目は、カルー地方の大地をオレンジ色に染める朝日で目覚める。

南アフリカの中央部にあるカルー地方は、乾燥した大地が広がる“地球上でもっとも静かな場所”の1つと呼ばれる。ところどころ小高い丘がありつつも、どこまでも地平線が続く。



2日目の朝、カルーを染める朝日（写真：筆者撮影）

3日目にカルー地方を抜けると、景色は一変。

南アフリカワインの一大産地ワインランドに入る。ごつごつとした岩肌の山が間近に迫り、その下には一面にブドウ畑。徐々に家や交通量が増え、再び大都会に近づいていることを実感する。

大西洋沿岸を走り、世界遺産のテーブルマウンテンを眺めているうちに、終点のケープタウンに到着した。

乗車料金は、2泊3日で1人あたりラグジュアリースイートが約39万円（4万6345ランド*）、デラックススイートが約32万円（3万8325ランド*）から（2025年）。*南アフリカの通貨。1ランド≒約8.4円

車内の飲食はキャビアやシャンパンなど一部の高級品を除き、ほぼすべて料金に含まれるオールインクルーシブ制だ。朝・昼・夕の食事のほか、ラウンジでのカクテルやスナック、ハイティー、途中駅キンバリーでのエクスカーション（ガイド付きの観光ツアー）も含まれている。

乗車前の生演奏セレモニーに始まり、レッドカーペットを歩いての乗車、ドレスコードありのディナー、ルームサービスなど、高級ホテルに宿泊しているかのような過ごし方ができる。



キンバリーでのエクスカーションでは、露天掘りのダイヤモンド鉱坑「ビッグホール」を訪ねる（写真：筆者撮影）

ワールド・トラベル・アワードの常連

南アフリカのブルートレインの歴史は、100年以上前までさかのぼる。

プレトリアとケープタウンを結ぶ長距離列車「ユニオン・エクスプレス（Union Express）」がスタートしたのは、1923年。1930年代には、ロイヤルブルーのカラーリングから、“ブルートレイン”と呼ばれるようになった。

第二次世界大戦中は一時運行を休止していたものの、1946年には正式に「ブルートレイン（The Blue Train）」として再開。一部区間の電化や新型車両の導入を経て、豪華さや快適さに磨きがかかり、2000年代には欧米の旅行雑誌やトラベルアワードの常連となった。

旅行業界のアカデミー賞「ワールド・トラベル・アワード」のラグジュアリートレイン賞では、過去8回世界1位に選ばれており、最新の2024年版でもノミネート。同賞のアフリカ部門では初回の2009年から17年連続1位を独占中だ。

日本では時間通りに、サービスや観光も予定通りに、何もストレスなく進むのが当たり前。しかし、たとえ豪華列車だとしても、想定外のトラブルがいくつも発生した。

まず出発が旅程表から予告なく1時間遅れた。

次に、Wi-Fi完備とあるのにつながらない時間が多く、つながっても速度がかなり遅い。テレビの電波も悪く、見られない時間が長かった。もちろん、何もない大地を走っている間、スマートフォンの電波はずっと圏外だ。

2日目の朝は、洗面台の蛇口をひねっても水が出ない。トイレの水も流せない。バトラーに尋ねると、前夜に風呂の湯が出しっぱなしになっていた部屋があり、車内の水がなくなったとのこと。近くの駅で給水して復旧したものの、限られた資源の中で走っていることを実感したできごととなった。ちなみに、給水自体は定期的に行われている。

最大のトラブルは、走行中に架線が切れて列車が緊急停止したこと。

3時間近くかかったが、技術者たちのおかげで復旧。ただし、プレトリア駅の出発は1時間遅れ、架線トラブルで3時間近く停まっていたにもかかわらず、ケープタウンには1時間半遅れで到着したという謎が残る。

根強く残る貧富の差も目の当たりに

南アフリカは、世界中にいる高所得者層向けのラグジュアリーな旅先として人気が高まっている。ブルートレインは、豪華なサファリロッジと並ぶ、彼ら向けの観光資源の代表格だ。

その一方で、国全体に根強く残る貧富の差がすぐそばにあることに気が付く。沿線にはトタン屋根のバラック小屋が並ぶ集落があり、周辺の線路にはゴミが散乱している。

架線トラブルで緊急停止している間は、技術者だけでなく警備車両が複数やってきて、車両全体を警備する。車内での優雅な体験と、リアルな生活感あふれる風景とのギャップは、現在の南アフリカの複雑な社会構造を象徴しているかのようだ。



線路のすぐそばにあるバラック小屋の集落（写真：筆者撮影）

南アフリカ政府は、雇用創出や経済効果を見込んで、観光産業を積極的に支援する姿勢を打ち出している。数年後、ブルートレインの車窓から見える風景は、今とは異なる表情を見せているかもしれない。

（村上 未来 ： 南アフリカ在住トラベルコンテンツエディター）