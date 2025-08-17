久保建英は開幕戦でいきなりゴール

スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が8月16日、ラ・リーガ開幕節バレンシア戦（1-1）で衝撃のゴラッソとなる開幕ゴールを挙げた。

1点を追う後半15分に中央から左足を一閃。ラ・リーガで2022-23、2023-24に続く3度目の開幕弾だ。驚くほど速い振りから繰り出した一撃に「化け物すぎる」「タイミングが意味わからん」と驚嘆や称賛が続々寄せられた。

先制されたソシエダだったが、久保が救世主になった。右サイドで先発出場したものの今季は中央寄りの位置でプレー。その中で後半15分、身体をうまく使った素早い反転から左足を一閃。相手GKフレン・アギレサバラの横っ飛びも追いつけないほど強烈な一振りでネットを揺らし、試合を振り出しに戻した。

開幕からいきなり見せた久保の衝撃ゴラッソにはファンから「シュートのタイミングが意味わからん」「やっぱ化け物すぎる」「軸足抜き蹴り足着地の真骨頂」「小さなモーションであの強さだから名手アギレサバラも反応しづらい」「膝下の振りヤバすぎ」「久保のワンタッチ目、極上すぎる」「今季新しいゴールの形」「えぐいなー」と驚きもまじった絶賛の声が寄せられた。去就も注目される中だが、今季も久保はピッチ上で魅了しそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）