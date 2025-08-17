久保建英は開幕・バレンシア戦でいきなり同点ゴール

スペイン1部レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が8月16日、ラ・リーガ開幕節バレンシア戦（1-1）でいきなりゴールを挙げた。

1点を追う後半15分に中央から目の覚めるような一撃。ラ・リーガで2022-23、2023-24に続く3度目の開幕ゴールを決めた。スペインメディア「エル・デスマルケ」は採点で最高評価の8点を与え「同点弾となるゴラッソ」「攻撃陣の中で最も相手の脅威」と絶賛した。

先制されたソシエダだったが、救ったのは右サイドで先発出場した久保だった。今季は中央寄りの位置でプレーしている中、後半15分、身体をうまく使った素早い反転から左足を一閃。強烈な一振りでネットを揺らして試合を振り出しに戻した。チームはなかなか波に乗り切らなかったが、その中で久保は出場した80分間で救世主の働きを見せた。

「エル・デスマルケ」は採点でチーム最高となる8点を与えて「ソシエダの攻撃の要。同点弾となるゴラッソを決め、攻撃陣の中で最も相手の脅威となっていた。彼のシュート力は依然として違いを生み出す力がある」と別格のパフォーマンスだった久保を絶賛。「この試合は久保の才能とバレネチェアの攻撃力によって支えられた」と記していた。（FOOTBALL ZONE編集部）