今回は、図々しいママが天然ママに撃退されたエピソードを紹介します。

推し活に使うお金があるなら、お昼代ぐらい払えるはず…

「娘と同じ幼稚園に通い、同じマンションに住む『トモカちゃんママ』が苦手です。デリカシーに欠ける発言が多いし、ランチを一緒にしてランチ代を貸しても、返してくれないのも引っかかります。

そんなある日、トモカちゃんママが推し活のため節約をしていることが発覚。ランチ代を返してくれないのも『節約のため』だと知った私は激怒しました。だって、推し活に使うお金があるなら、お昼代ぐらい払えるはずですから。

何か言い返してやろうと思ったのですが、そのときレナちゃんママという、普段おっとりしている天然ママが『お昼代ないって……嘘だったの？』『ランチ代を返してくれないのも、節約の一環だったんだね』とさらっと毒を吐いていてびっくり。トモカちゃんママは気まずそうな顔をし、その場ですぐお金を返していてスカッとしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年10月）

▽ 普段毒を吐かなそうな天然系ママが、まさかの爆弾発言。図々しいママもさすがにこたえたでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。