「斜め前にステップを…」浦和GK西川周作が大仕事!! 止められた名古屋FW木村勇大も脱帽「あれがトップかなと」
[8.16 J1第26節 浦和 2-1 名古屋 浦和]
浦和レッズは1点を返されて迎えた後半38分、GK西川周作のスーパーセーブがチームを救った。右からカットインしたFW木村勇大の決定的な右足シュートに対し、右足を残して弾き返すと、続くFW浅野雄也の左足シュートも正面でセーブ。決まっていれば2点リードから勝ち点を失うという場面での大仕事だった。
試合後、西川は自身のセーブについて「木村選手が侵入してきた時、彼の足元にボールがあったけど、平行に動かなかったことがあのセーブにつながった。斜め前にステップを踏めたことでコースがうまく切れた」と駆け引きに手応え。「攻撃的に守るのは自分として目指しているところで、守りに入ったりスコアを気にしだすとゴールの前から出られなくなる。メンタル的なところは今まで積み重ねてきたものがあったので、1点差の時ほど攻撃的に守ることが大事」と秘訣を語った。
そんな守護神のスーパーセーブにはDFマリウス・ホイブラーテンも「自分たちが試合をコントロールすることができなかったけど、シュウちゃんのおかげで勝てた」と称賛。一方の西川は「たくさんの選手に感謝はされたけど、みんなの頑張りがあのセーブにつながった。今日は蒸し暑くてGKでも疲労したくらいの試合だったけど、フィールドの選手は倍以上走って頑張ってくれたのでみんなに感謝」と笑顔を見せた。
このセーブを巡っては、止められた木村も「ホイブラーテンが突っ込んでくるところまでは見えていて、西川さんも倒れ込むところまでは見えていたので、逆に流しただけで入ったと思ったけど、足を伸ばされた。あれがトップかなと思う」と脱帽。「もう一つボールを浮かしていれば絶対に入ったと思うので、あそこまで来た時に最後まで余裕を持つことが突き抜けるための壁だと思う」とさらなる成長を誓っていた。
(取材・文 竹内達也)
浦和レッズは1点を返されて迎えた後半38分、GK西川周作のスーパーセーブがチームを救った。右からカットインしたFW木村勇大の決定的な右足シュートに対し、右足を残して弾き返すと、続くFW浅野雄也の左足シュートも正面でセーブ。決まっていれば2点リードから勝ち点を失うという場面での大仕事だった。
試合後、西川は自身のセーブについて「木村選手が侵入してきた時、彼の足元にボールがあったけど、平行に動かなかったことがあのセーブにつながった。斜め前にステップを踏めたことでコースがうまく切れた」と駆け引きに手応え。「攻撃的に守るのは自分として目指しているところで、守りに入ったりスコアを気にしだすとゴールの前から出られなくなる。メンタル的なところは今まで積み重ねてきたものがあったので、1点差の時ほど攻撃的に守ることが大事」と秘訣を語った。
このセーブを巡っては、止められた木村も「ホイブラーテンが突っ込んでくるところまでは見えていて、西川さんも倒れ込むところまでは見えていたので、逆に流しただけで入ったと思ったけど、足を伸ばされた。あれがトップかなと思う」と脱帽。「もう一つボールを浮かしていれば絶対に入ったと思うので、あそこまで来た時に最後まで余裕を持つことが突き抜けるための壁だと思う」とさらなる成長を誓っていた。
(取材・文 竹内達也)