「パパおもしろくない」…「しゃべりが武器」だったはずの元AD会社社長が娘に言われて気づいた”衰え”

前妻と娘との再会
そのころ、一度だけ娘に会いに行ったことがある。家にまでやってくる借金の取り立てに恐れをなし、「なんでもいいから早く別れて！」といって娘を連れて出て行った妻であるが、うちの両親にとっては娘は孫であり、連絡は取り合っていたようだ。
「恭子ちゃん、おまえのこと心配してたで」
と前妻の名前を出して親父が言うのを聞いて、2人に会いたくなった。
前妻は逃げ込んだ実家を出て近くの公団住宅に住んでいた。借金をつくって姿をくらました前夫だが、それなりに心配してくれていたらしい。愛の顔を見に行きたいと連絡をすると「いいよ」と許してくれた。
前妻は娘に相当吹き込んでいたらしい。
「パパはね、めちゃめちゃおもしろいよ。もうずっとしゃべってるから。おもしろいことばっかり言ってるから、夜も寝られへんかもしれへんよ」
娘はディズニーランドのキャラクターみたいなお客さんを想像してたらしい。現れたのは普通のおっさんだった。
しゃべりの技を武器にしていたのに…
5歳の女の子が喜びそうな話を必死でした。これが難しい。下ネタも非行ネタも当然のことながら禁じ手なので、持ちネタが使えない。
「アンパンマンの餡てな、粒あんやって知っている？」
とか言ってみても、娘は無言。最後には、
「パパおもしろくない」
とひとこと言って寝に行ってしまった。
これはショックだった。トラックに乗っていて、なにしろ人としゃべっていない。下手をすると1日ひとことも発しないこともある。そうしている間に、ああ俺はあんなに武器にしていたしゃべりの技を、5歳の子どもにも通用しないくらい衰えさせてしまったのだと、相当へこんで帰った覚えがある。それからも、
「俺、もうおもろない人間になってしもたんかな」
と考えながらトラックに乗っていた。
「止まったら死ぬ」
という人生だったけれど、
「黙ったら死ぬ」
とも言えるわけで、よくも8年間の寡黙なドライバー生活に耐えたと思う。
