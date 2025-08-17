「パパおもしろくない」…「しゃべりが武器」だったはずの元AD会社社長が娘に言われて気づいた”衰え”

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「泥棒に家を荒らされる」「ネコが家を出ていく」…好奇心旺盛な元AD会社社長に訪れた「逆境」』より続く。

前妻と娘との再会

そのころ、一度だけ娘に会いに行ったことがある。家にまでやってくる借金の取り立てに恐れをなし、「なんでもいいから早く別れて！」といって娘を連れて出て行った妻であるが、うちの両親にとっては娘は孫であり、連絡は取り合っていたようだ。

「恭子ちゃん、おまえのこと心配してたで」

と前妻の名前を出して親父が言うのを聞いて、2人に会いたくなった。

前妻は逃げ込んだ実家を出て近くの公団住宅に住んでいた。借金をつくって姿をくらました前夫だが、それなりに心配してくれていたらしい。愛の顔を見に行きたいと連絡をすると「いいよ」と許してくれた。

前妻は娘に相当吹き込んでいたらしい。

「パパはね、めちゃめちゃおもしろいよ。もうずっとしゃべってるから。おもしろいことばっかり言ってるから、夜も寝られへんかもしれへんよ」

娘はディズニーランドのキャラクターみたいなお客さんを想像してたらしい。現れたのは普通のおっさんだった。

しゃべりの技を武器にしていたのに…

5歳の女の子が喜びそうな話を必死でした。これが難しい。下ネタも非行ネタも当然のことながら禁じ手なので、持ちネタが使えない。

「アンパンマンの餡てな、粒あんやって知っている？」

とか言ってみても、娘は無言。最後には、

「パパおもしろくない」

とひとこと言って寝に行ってしまった。

これはショックだった。トラックに乗っていて、なにしろ人としゃべっていない。下手をすると1日ひとことも発しないこともある。そうしている間に、ああ俺はあんなに武器にしていたしゃべりの技を、5歳の子どもにも通用しないくらい衰えさせてしまったのだと、相当へこんで帰った覚えがある。それからも、

「俺、もうおもろない人間になってしもたんかな」

と考えながらトラックに乗っていた。

「止まったら死ぬ」

という人生だったけれど、

「黙ったら死ぬ」

とも言えるわけで、よくも8年間の寡黙なドライバー生活に耐えたと思う。

