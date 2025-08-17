佐藤健率いるバンド・TENBLANK、バラエティー初登場！ 今夜の『Golden SixTONES』
今夜8月17日21時放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳の4人によるバンド・TENBLANKが登場する。
【写真】TENBLANKとSixTONESがゲームで大盛り上がり！
佐藤が率いる配信ドラマ内のバンドとして現実世界でもメジャーデビューを果たした4人。今回がバラエティー番組初登場となる。
最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐（ばんさん） チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム。
今回は、健･宮崎チーム（佐藤、宮崎、京本大我、田中樹）、町田チーム（町田、ジェシー、高地優吾）、志尊チーム（志尊、松村北斗、森本慎太郎）に分かれて予想対決。
志尊は「僕らのチームが一番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに松村の異変にみんなが気付き始め…。
進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」いったい何が…。
そんな波乱の予感漂うチーム対抗戦。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位になってご褒美の絶品ひつまぶしを食べられるのはどのチームか？
1問目は「障子の1マスにバスケットボールは通る？取らない？」。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場…と思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまい、スタジオは大笑い。予想そっちのけでシュート対決が始まると、志尊や町田がイケメンシュート。すると宮崎が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え!? 何やってんの!?」とびっくり仰天。
正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー･田臥勇太が登場。田臥のシュートは障子のマスを通るのか？ 「通れ通れ！」「通らないよ！」一同大興奮の結末は…？
さらに、「ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？」では、大食い女王･ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか？予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦してみるが…。一方、ようやく自分を取り戻した松村はキス魔に豹変？ 町田チームは全員で変顔に！ そのワケは!? 最後はスタジオで『生サイズの晩餐』。京本がクルクル大回転。「どうなってんの俺!? 通ってるの!?」京本が絶体絶命に…？
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦。
事前にTENBLANKの4人で過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部ダルマに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか…？
問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできるが…。
藤森のヒント「もらったらうれしい物」の一言で、ゲームは予想外の大混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ。町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる？
『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて8月17日21時放送。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記。
高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記。
