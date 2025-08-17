命と向き合う仕事…DV、不妊治療、それでも患者に寄り添う看護師の精神力に涙【作者に聞く】
幼い頃から絵を描くことが好きで、漫画家として活動しているアヤさん(@aokitaji)。現在は看護師や看護学生向けのウェブメディア「ナース専科」で、看護師のエピソードを元にした漫画を連載している。今回は作者に、作品を描くうえで大切にしていることや、看護師という職業に対するイメージについて話を聞いた。
アヤさんが特に印象に残っているのは、初期に描いた「風俗の母」という作品だそうだ。その内容が衝撃的で、今でも記憶に残っているという。「ナース専科」で初めて長期連載した「道しるべ」という作品も、思い入れが強いと話す。
ナース漫画を描くうえで心がけていることについて、アヤさんは「私自身が医療従事者ではないので、間違えた情報を公開しないよう、担当の方に細かくチェックを入れてもらいながら描いています」と語る。また、看護師側からも患者側からも共感や感動を呼ぶ作品作りを意識しているそうだ。
看護師という職業に対しては、次のようなイメージを持っているという。「常に命と向き合う仕事なので、メンタルにかなり影響すると思います。それでもブレることなく真っ直ぐ患者さんと向き合い続ける看護師さんの精神力には圧倒されますし、やりたい気持ちだけでできる職業ではないので、心から尊敬しています」と話してくれた。
ウォーカープラスで作品を紹介して以来、アヤさんを知らなかった読者からもメッセージが届くようになり、とてもありがたく思っているそうだ。
今後の展望については、「今後も、読んでくださる方々に共感や感動を与える作品を生み出し続けていきたいです」と語る。
「ナース専科」で連載している漫画は、実際に看護師から集めたエピソードが元になっている。ほかにも作品があるので、興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
