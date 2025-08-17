リーマンショックの影響で「国内三大銀行」が経営破綻…日本より遥かに良好な財政事情を誇った「アイスランド」が堕ちるまで

黒田日銀の下で10年にわたって続けられた「異次元緩和」は、日本の財政運営に大きなゆがみをもたらした。

トランプ政権の関税政策などに象徴されるように、不確実性が高まる世界経済の中で、果たして日本の財政の行方はどうなるのか。遅まきながら金利上昇局面に入った日本は、近い将来、どのような危機に直面する可能性があるのだろうか。

第45回石橋湛山賞を受賞した必読書『日本銀行 我が国に迫る危機』より、日本財政の注目ポイントを、アイスランドとギリシャで起きた「阿鼻叫喚の経済危機」を例に解説した章を紹介しよう。

リーマン・ショックとアイスランド金融崩壊の教訓

アイスランドは、EUには非加盟の欧州の小国ですが、スカンジナヴィア諸国や北部EU各国との経済的な結びつきが強く、我が国と同じ島国です。

アイスランド中央銀行が通貨アイスランド・クローナ（ISK）を完全な変動相場制へ移行させたのは2001年のことでした。金融自由化が急速に進み、同国の銀行システムは、三大銀行を含め2003年までに完全に民営化されました。

これらの民間銀行はリーマン・ショック前の2003年から2007年にかけて、

（1）グローバルな低金利

（2）潤沢な流動性

（3）各行の高い格付け

を背景に、アイスランド国外を中心に、投資銀行業務を大きく拡大したのです。

その原資は、当初は金融市場から調達していたものの、2005年以降は国外からの預金受け入れへの依存度が拡大しました。例えば三大銀行の一つであるランズバンキは、英国とオランダで、個人の顧客から多額の預金を集めていました。危機直前における大手3行のバランス・シートの規模は、アイスランドのGDPの実に9倍近くにも達していたのです（図表7−1）。

ところが、2007年のサブ・プライム危機の発生をきっかけに、これは後から振り返ればリーマン・ショックの予兆だったのですが、アイスランドの各民間銀行の資金調達環境は急速に悪化し、資金繰りの困難に直面することになりました（図表7−2）。

そして同国は2008年9月のリーマン・ショックで決定的な打撃を受けることとなりました。

図表7−3は、アイスランドの当時のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドの推移をみたものです。CDSはデリバティブの一種で、基本的には企業の債務不履行リスクを取引するものですが、国家についてもこのように財政破綻が差し迫るようになるとその取引の対象にされます。この場合、アイスランド国債を保有している投資家は、このCDSを買っておけば、万が一、アイスランド政府が国債の債務不履行を起こしたとしても、CDS取引をした相手方から当該国債の元利償還の満額相当を支払ってもらうことができます。

このようにCDSの価格は、対象国家の国債や対象企業の社債に対する保証料に相当する意味を持ちますが、図表7−3にあるように、スプレッドで表記され、その値が大きくなればなるほど、対象となる国家や企業の破綻リスクが高いことを意味します。

アイスランド財政危機と資本規制の現実

アイスランドの場合はリーマン・ショック直後の2008年10月、このCDSスプレッドが実に1000ベーシスポイント（=10％）を超えるまでになり、国際金融市場は"アイスランドは財政破綻の一歩手前だ"とみて、身構えていたことがわかります。

そして実際に大手3行は経営破綻し、クローナは急落しました（図表7−4）。アイスランド中央銀行は、政策金利をなんと18％にまで引き上げてクローナの為替レートを防衛し、資金流出を食い止めようとしましたが、抑え切れず、結局、2008年11月28日からは、広範囲にわたる資本フロー規制が導入され、非居住者のクローナ建て預金や証券の保有口座は封鎖されることになったのです。

その後は、アイスランド国民の海外送金の制限や海外旅行目的での外貨両替の制限も強化されました。

この危機直前の2007年頃までのアイスランドの財政事情をみると（図表7−5）、一般政府債務残高の名目GDP比はわずか70％前後、財政収支、プライマリー・バランスともに大幅な黒字と良好だったことがわかります。

図表7−5の左右の軸の目盛りは、第2章で我が国の2000年代以降の財政指標の推移を示した図表2−4と同じにしてありますので、比較してみてください。我が国などより、アイスランドの財政事情ははるかに良好だったことは一目瞭然です。

ところがそのアイスランドの財政運営も、危機による大銀行の相次ぐ破綻で、政府はこれらの大銀行を国有化せざるを得なくなり、巨額の公的資金注入が必要になったため、一気に悪化を余儀なくされ、実体経済も大きな打撃を受けることになりました。

