★新潟２Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝ミンナデガンバル

初戦が中山で１３着に敗れたマクフィ産駒。３か月の休養を挟んだ２戦目も東京で１２着と惨敗を喫したが、３戦目の前走でレースぶりが良化しつつある。

その前走は出遅れながら徐々にポジションを上げて中団を追走。以前はそこから脚が使えなかったが、上がり３ハロン３位の末脚で４着に食い込んでみせた。

今回は「上位騎手騎乗」と「期待値高い偶数馬番」が激走馬の要因。バイタルジョッキーに選ばれている今村聖奈騎手への乗り替わりがプラスに働く。

★札幌７Ｒ・３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝クリールスル

５戦目の２走前に初勝利を挙げたように、ようやくきっかけをつかんだサトノクラウン産駒。昇級初戦の前走でも３着に食い込むなど充実ぶりを示している。

その前走は道中の位置取りが悪くなり、直線も進路を探しながらの展開にもかかわらず、０秒１差まで詰めてきた内容。位置取り一つで勝ち上がっても驚けない内容だった。

激走馬に挙がった要因は「能力指数が上位」と「前走頭数から期待大」の２点。前走時の能力指数が出走メンバーで最も高い数値を算出している点も頭に入れておきたい。

★中京１２Ｒ・３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝アウクソー

福島の芝６ハロンで５馬身差の圧勝デビューを飾ったが、その後は結果が伴わなかったため、ダートに起用されたり、距離を延ばすなど試行錯誤を続けてきた。

ようやく２走前からレースぶりが安定。芝の６ハロン戦にこだわって積極策に出ると、直近２戦は勝ち馬から０秒１差以内の首位争いを演じるまでに生まれ変わった。

今回は「好枠引き期待大」と「ペースメーク力が高い」の２点が激走馬にピックアップされた要因。仕上指数を筆頭に他の指数も軒並み高い数値を算出している。