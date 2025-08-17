◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦 小山１―９知徳＝８回コールド＝（１６日・裾野球場）

来年のセンバツ出場を懸けた戦いが開幕し、１回戦が行われた。甲子園で好投し全国区となった聖隷クリストファー・高部陸投手（２年）にライバル意識を燃やす知徳の１９２センチ左腕・渡辺大地（２年）が７回を４安打、毎回の１０Ｋを奪って１失点の好投。小山を９―１で退け、県大会出場に王手をかけた。

１９２センチの大型左腕が新チーム初戦で上々のスタートを切った。知徳の渡辺が７回を毎回１０Ｋで１失点の好投だ。「緊張なくいつも通り投げられた。相手は真っすぐに合ってなかったので直球で押した」と、胸を張った。

長身からサイド気味のフォームが持ち味。６回に不運な連打で１点を失ったものの、後続をピシャリ。腕の出どころが似ている元メジャーの伝説投手、ランディー・ジョンソンにならって初鹿文彦監督（５０）からは「ジョンソンを目指せ」と言われている男が無四球と制球力も抜群だった。

甲子園で一躍、全国区となった聖隷の高部と同じ２年生左腕。今春県大会２回戦で対戦して、完投した高部に対し、渡辺は３回４失点で降板、２―７で敗れた。「絶対負けたくない相手」。将来、プロを目標にしている男は、夏の県優勝投手にメラメラとライバル意識を燃やしている。

体も技術も伸び盛りの１６歳。夏の登録１９１センチから１センチ伸びた。「まだ身長は伸びているけど、もう止まってほしい」。体重は７６キロと細身の体で完成度の高い高部とは対照的に、こちらは、未知の魅力がつまっている。最速１３５キロから今秋は１４０キロを目標に置く。「県大会で聖隷と対戦して高部に投げ勝ちたい」。将来性十分の渡辺が打倒・聖隷の１番手に名乗りを上げた。

（塩沢 武士）