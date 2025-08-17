全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。

団体２冠ならず個人戦で雪辱へ 柔道女子・大牟田

高校柔道団体２冠は、かなわなかった。春の選手権を制し、チームは高校柔道最高峰の総体でも頂点を目指していた。準々決勝で敗退が決まると、選手はぼう然とした表情を浮かべた。

想定外だったのは、長崎明誠（長崎）との３回戦だった。３人制の今大会で、中堅の高橋南乃選手が反則負けを喫した。激しい攻防の中で危険行為があったと判断され、その後の試合に出られなくなった。昨年の総体の７０キロ級女王で、選手権無差別も制している絶対的エースを欠いた影響は少なくなかった。

続く準々決勝では、補欠の田中美宇選手（２年）が熊本西（熊本）のエースと対戦。果敢に仕掛け、攻めたてられても倒れることなく、引き分けに持ち込んだが、大将戦で負けて０勝１敗となった。高橋選手は「迷惑をかけてしまった」と自らを責めた。

１７日には連覇がかかる高橋選手のほかに、６３キロ級に南野帆乃夏選手、７８キロ級に林愛依選手が出場する。３年生３人は「優勝する」「日本一になる」と声をそろえた。団体戦の悔しさを個人戦で必ず晴らすと誓っていた。（清水裕）