堤駿斗、サウジアラビアで世界初挑戦へアピール　元五輪代表から３度ダウンを奪い３回ＴＫＯ完勝

◆プロボクシング ▽１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦 〇堤駿斗（３回ＴＫＯ）カイス・アシュファク●（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）

日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が、２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（３２）＝英国＝を３回２分８秒ＴＫＯで下した。

戦績は堤が８戦全勝（５ＫＯ）、アシュファクが１３勝（５ＫＯ）４敗１分け。

堤は初回からサウスポーのアシュファクにプレスをかけると、２回にワンツー、右ストレートからの左ボディーで最初のダウンを奪った。３回、圧力をさらに強めて連打からの右フックでダウン。さらに左フックのダブルで、アシュファクを前のめりに倒した。最後は何とか立ち上がったアシュファクにフック、アッパーでラッシュを仕掛けると、レフェリーが試合をストップした。

前日計量後に「素晴らしいＫＯショー」を見せると予告していた通りの会心のＫＯ勝利。リング上で絶叫して喜びを爆発させると、コーナーに駆け上がり観客にマッスルポーズを誇示した。

弟・麗斗（２２）＝志成＝とともに、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」を運営する同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官がオーナーを務める米専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を締結しており、今回のサウジアラビアでの大型興行に抜てきされた。プロでは初の海外での試合だったが、「１２月が世界戦のつもりでこの試合も準備してきた」と今回の試合を“世界前哨戦”と位置づけていた一戦で快勝。１２月にも計画されるサウジアラビア・リヤドでの大型興行か日本での所属ジム主催興行での世界初挑戦へ、５戦連続ＫＯ勝利でアピールした。