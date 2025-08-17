「転倒が心配だから寝かせきりに」「一日何回も痰の吸引」…「不必要な高齢者医療」が横行している日本の現状

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

治療よりも介護としての「入院」

日本の病床数は世界一だと書きましたが、実は日本に存在している「医療」、特に「高齢者医療」の多くは本来は不要なのです。

日本の病床は慢性疾患の患者さんで埋まっていることも先述の通りですが、私の経験上、そうした方の多くは、家に帰っても大丈夫です。かえって、ご自宅に戻ると途端に元気になる場合さえあります。

病院という場所はあくまで治療が最優先なため、「転倒が心配だからベッドで安静に」「誤嚥が心配だから管から栄養を入れましょう」といった対応をしがちなのです。そうやって生活を制限すると患者さんの体力が余計落ちることが多いです。本来自宅に帰れるのに入院している患者さんのことを「社会的入院」と言います。家族の事情や、施設の都合などで入院させられているケースがあるのです。

当たり前に行われる「不要な医療」

印南一路さんの『「社会的入院」の研究』（東洋経済新報社）によると、一般病棟に入院中の高齢患者の3分の1（約17万人）、あるいは療養病床に入院中の高齢患者の2分の1（約15万人）が社会的入院だったそうです。高齢患者さんの多くが、治療というより、介護に近いイメージで入院しているのです。

必要がないのに寝かせきりにして、身体機能がかえって失われることを「廃用症候群」と言います。日本ではこの廃用症候群の数が非常に多いことが知られています。

本当は必要がない医療が当たり前に行われているのです。

私は在宅医療のクリニックを運営していて、普段診ている患者さんは高齢者の方がほとんどです。高齢者医療というと、それこそ胃ろうに代表されるような「ムダで非人道的な延命治療」も広く行われていますが、私のクリニックでは「できるだけ医療をしない」ことを心掛けています。

もちろん、呼ばれれば診察しますし、投薬もしますが、「念のため入院させる」とか、「おそらく効かないが一応薬を出す」といった治療を避けているのです。

おかげさまで、こうした治療方針に興味を持ってくださる方も増えていて、全国から見学の申し込みが多く寄せられています。

痛くて危険性もある「痰の吸引」

私は「いろ葉」という高齢者介護施設と連携しています。中迎聡子さんが運営する非常に個性的な施設ですが、先日、そのいろ葉に見学にいらした方から、「痰の吸引」について質問を受けました。

ご高齢の患者さんの場合、のどに痰がからむことがあります。それを鼻から管を入れて吸引して取るのですが、やられる側は非常に痛いです。しかも痰が多い場合、1日に何回も吸引することがあるので、かなり苦痛です。上手な人がやればまだいいのですが、下手な人が吸引すると、管で傷をつけてしまい出血することもあります。

しかも、痰を取るために管を気管の中まで入れるので、危険性も高いのです。かつては医療行為でしたが、2012年に緩和され、介護施設でもできるようになりました（ご家族が吸引する場合もあります）。

質問された方の施設では、痰の吸引に悩んでいたそうです。介護スタッフが痰を吸引するのですが、吸引が頻繁になると結局は入院するケースが多くなってしまうそうで、どうするべきか私に質問されたのです。

この質問に、「いろ葉」の中迎さんは「いろ葉では痰の吸引をほとんどしない」と答えていました。口の周りをマッサージしたり、加湿したりといった、他の方法で痰が自然に出るようにしているそうです。ほか、寝たきりにさせず、できるだけ座らせたり、歩いたりさせることでも、痰が出ると言っていました。

医学的に考えても、私は中迎さんの考え方に賛成です。痰は、病気だから出ているわけではありません。普通の人でも毎日大量に出ていて、通常は飲み込んだり、咳ばらいをしたりして排出しています。高齢者の場合、肺活量が落ちているので、それができなくなってくるのです。

必要なのは「適切なケア」

特に、寝たきりだと肺活量が落ちるほか、気管の蠕動運動が減り、痰を出す力が衰えてしまうようです。なので、寝たきりにさせず、できるだけ座ることを促すなど、適切なケアをしていると、あまり痰を吸引しなくていいのだそうです。

そもそも多くの病院や高齢者施設は、医師や看護師はいますが、ケアのためのスタッフが足りていません。だから痰を出せず苦しくなる高齢患者が増え、痰の吸引をせざるを得なくなるのです。その発想さえない施設も多いかもしれません。

もともと現代の医療が普及する前は、痰を吸引することはありませんでした。それこそ江戸時代に痰を吸引することはムリでした。終末期に点滴をしなかった自然な看取りができた時代は、水分が適度にドライ環境になり痰も出なかったのでしょう。私も中迎さんも超高齢の方に点滴をしたいと思うことはほとんどありません（点滴で回復が予想される場合は別です）。

もちろん、絶対に痰を吸引してはいけないということではありません。呼吸困難になるくらいなら痰を吸引したほうがいいのは当然です。そのくらい、本来必要がない医療でも、当たり前になっているのかもしれないという現実をご理解いただきたいのです。

