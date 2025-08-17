¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÅìÉô2½£Å±ÂàÍ×µá ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÅÁÃ£
ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅìÉô¤Î2½£¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÍ×µá¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÁè½ª·ë¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥Ï¥ó¥·¥¯½£¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥Ï¥ó¥·¥¯½£¤Î³ä¾ù¤È°ú¤ÂØ¤¨¤ËÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó½£¤È¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤ÎÁ°Àþ¤òÅà·ë¤·¿·¤¿¤Ê¿¯¹¶¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¹Ô¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ×µá¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ñÃÌ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
