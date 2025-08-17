メールやSNSでの関係構築に戸惑う人へ…「オンラインコミュニケーション」で信頼関係を築くコツとは

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第54回

SNSでの関係構築に苦労する人は多い

コロナ禍では、ビジネスパーソンたちが新入社員やクライアントと会う機会がまったくなくなり、メールやSNSなどだけで関係構築せねばならず、苦労しているという相談を受けたことがあります。

「顔を合わせないままの新入社員とコミュニケーションをとるのに苦労している人たちに向けて、オンライン上でのコミュニケーションのコツや注意点がわかる企画を考えています」とある雑誌から相談され、協力したのです。

顔を合わせていないので、お互いの間に信頼関係がなく、新入社員にとっては相談できる相手がいない状態です。上司は新入社員と親しくなろうとするけれど、オンラインコミュニケーションに慣れていないためうまくいかないということでした。

この時は、「なるべく早く実際に会う機会を設ける」「ビデオ通話でのコミュニケーションを活用する」「ビデオ通話でも実務的なやり取り以外のコミュニケーションができる時間を設けるなど、相談できる場や時間を作る」などのアドバイスをお伝えしました。

「対面」と「オンライン」をつなげる

たとえオンラインのみの関係でも、あえて本題以外の話をする時間を作ることで、相手のことが多少なりとも理解できたり、日常で困っていることなどが話しやすくなるはずです。

もし対面で会うことができれば、相手の人柄や雰囲気などもわかります。会った回数に応じて親しみも湧き、警戒心も軽減されるでしょう。

オンラインでは聞きづらいことも、対面ならそれとなく聞き出したり、察したりすることができます。

この時の関係をベースに、オンラインコミュニケーションを行っていけばいいのです。

