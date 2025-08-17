2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2024/12/15）。

“伝説のヤマンバギャル”として雑誌モデルやタレント、俳優として活動していたあぢゃさん（41）。

ギャルを引退後は、フットサルプレーヤーやホステスとして生計を立てていたが、36歳の時に結婚。今は2児の母として子育てをしながらタレント活動をしている。

そんな波瀾万丈な彼女に、ヤマンバギャルとして注目されたきっかけや、ボロボロの肌だった20代、周囲から言われた衝撃の言葉などを聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

すっぴんとのギャップがすごかった

――当時は、モデルとして「Popteen」で活躍したり、富士急ハイランドのCMに起用されたりと、大活躍でしたよね。

あぢゃ 雑誌編集部の方にインタビューされたのがきっかけで、連載企画を持ったりして。あとはドラマにも出演させていただきました。「池袋ウエストゲートパーク」や朝ドラでも、ギャル役に抜擢されることが多かったですね（笑）。



当時のメイクを再現したあぢゃさん

――派手なメイクに対して、周りの声はいかがでしたか。

あぢゃ あまり気にしてなかったけど、「そんな格好するな」みたいな声はありましたね。でも、肌を露出していても、見た目が怖いからか、触ったりしてこないので、痴漢防止対策になっていました。

当時付き合っていた外国人の彼の実家に行った時に、お母さんから怖がられて家に入れてもらえないことがありました（笑）。

あと、彼の家で久しぶりにすっぴんで寝ていたら、彼が知らない人だと思って警察に通報しかけたりとか。すっぴんとのギャップがすごかったので、会う人会う人に驚かれましたね。

ヤマンバギャルが下火になってきた頃、電車で「汚ねえ」とか「臭え。まだやってるのかよ」って言われたり。席で化粧してたら、子どもたち5、6人が目の前に来て、「怖い！ ヤマンバ、ヤマンバ」って言ってきた時は、すぐに電車を降りましたね。

――周りから言われてメイクを変えたことは？

あぢゃ 基本的にないですね。彼氏に対しては、私を選んだ以上、このメイクはセットでついてくるよって感じなので。このメイクが嫌だったら他の人と付き合えばって言っていました。

ただ「男ウケ悪い」とか「もう少し女の子らしい格好を」とか言われすぎて、清楚系ファッションをやってみたことはありました。ピンクのブラウスを着てみたり、黒いシンプルなTシャツを着て、髪の毛を結んでみたり。でもどれもしっくりこなくて。そもそも清楚の定義が違ったとは思うんですけど、これは自分らしくないと思ってすぐにやめました。

肌はボロボロの状態で、デコボコしていて…鏡を見るのも怖かった

――ヤマンバギャルはいつまで続けていたのでしょうか。

あぢゃ 2003年に映画「バトル・ロワイアルII 鎮魂歌」に出演して以降、ギャルとしての仕事が少しずつ減ってきて。ギャルブームが下火になっていたんですよね。それで化粧も薄くして、ギャルはギャルだけど、落ち着いたギャルになっていきました。

肌を焼くのもその時にやめましたね。でも、もうその時には、肌はボロボロの状態で、デコボコしていて。顔がダルメシアンみたいになっていたんです。鏡を見るのも怖かったですね。

しみもそばかすもすごくて、あまりすっぴんになったこともなかったので、自分でもびっくりでした。とにかく少しでも肌を回復させようと、評判の良い化粧品を試供品でいただいて、その時に初めて「あ、ちゃんとケアしておけばよかった」って後悔しました。舐めてたなって。

――ギャルをやめてから初めてスキンケアを始めたと。

あぢゃ とりあえず周りに聞いて、自作のパックを作ったりして。メイクしたら化粧を落とすっていうのを徹底しました。

ヤマンバギャルをやっていた時に、おばあちゃんと久しぶりに会ったら、「誰？」って言われて。「マミだよ」って言ったら、「あんた肌綺麗なのに勿体ない」って言われて。その言葉を思い出して、親からもらったものをすごく雑に扱っていたなって。先のことを全く考えていなかったって反省しました。失ったものはもう戻らないので（笑）。

マッチングアプリのプロフィールには「清楚系」

――今のパートナーと出会ったのはいつだったのでしょうか。

あぢゃ 36歳とかですかね。ギャルを引退してから、タレント活動したり、ホステスをやっていたんですけど、その時にマッチングアプリで出会いました。

元々結婚願望はあったんですが、自分のやりたいことを優先していて。気づいたら30代後半になっていました。当然、婚活市場では、20代の女性ばかりがマッチしていて。合コンでも婚活パーティでも全く出会えず。

そんな時に今の夫と出会いました。ただ、アプリのプロフィールには清楚系って書いていたんですよ（笑）。でもひょんなことからあぢゃだってことがバレて。過去の写真とか全部見せたりしたんですけど、全く気にせずに受け入れてくれて。付き合って3ヶ月で結婚しました。

育児生活は「超楽しい」

――今では2児のお母さんですよね。

あぢゃ 早くに母を亡くしているのもあって、家族を持つことに憧れていました。子どもももちろん欲しかったんですが、40歳近かったし、それに昔から生理不順だったんです。ヤマンバの頃から生理がこない時期が長く続いていて。当時は、生理がこない方が楽でいいやって、病院に行かなかったんですけど。

結婚前から子宮を元に戻すために、排卵誘発剤を打って薬も飲み始めました。治療を始めた頃は医者からこのままだと妊娠できるかどうかと言われるほど危ない状態で。子どものことは半分諦めていました。街で子連れのママを見るのも辛くて。

仕事柄お酒も飲んでいたし、昼夜逆転の不健康な生活だったので、ずっと無排卵だったんですけど、治療を続けるうちに少しずつ排卵するようになって。

それで37歳の時に第一子を出産して、その翌年に第二子を妊娠しました。

――育児生活はいかがですか。

あぢゃ 超楽しいです。もうめちゃくちゃ可愛くて。念願の子どもなので、全てが愛おしいですね。親バカがすごいですよ。反抗期でバチバチにバトルしていた父とも今ではすごく仲良くて、しょっちゅう孫を見に来てくれます。

子どもたちにも派手な服ばっかり着させているから友達に「遠くにいてもあぢゃの家族だってわかるよ」って言われて。やっぱり目立つみたいですね。

派手なことへの耐性がついているから見られようが、何か言われようが全然平気なんですよ。子どもたちも派手な服が好きみたいで。私のヤマンバギャル時代の写真を見せたりすると、「これがママ？ かわいい」って言ってくれますね。

ギャルはプラス思考でメンタルも強い

――ギャルをやめてからもギャルマインドが生きているなと感じることはありますか？

あぢゃ めちゃくちゃあります。常にハッピーでプラス思考だし。嫌なことがあっても一度の人生なんだからそれを楽しいと思うか、悩み続けるのか。そんな感じに切り替えて、メンタルも強くなったと思います。

子育てでも寝れなくて辛い時もあるんですけど、先輩ママから「それも今だけじゃね？」って言われると、「え〜そうじゃん！ この時間もたのしも〜」みたいな。

それはギャルでよかったなと思いますね。ギャルらしくこれからも明るくいろんなことに挑戦していきたいです。欲をいえば第三子も欲しいんですけど、それは授かりものなので。とにかくずっと人生笑っていたいですね。

