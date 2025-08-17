「社会的弱者」が常に正しいとは限らない！…現代の政治家に求められる「感情論」に流されない姿勢

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

「感情移入問題」が複雑化する理由

この「誤った過度な感情移入」は一部の政治家にも言えることだ。

原告から陳情を受けるなどして原告の支援者となった議員が複数いる。この議員たちの活動によって正常なワクチン行政が阻害されてきた側面がある。HPVワクチンによる薬害であることを疑わない地方議員や国会議員が少なからず存在している。それが現状である。

政治家が被害を訴える社会的弱者の声を聴くことは、メディアと同様、最初の段階での対応として問題はない。必要なことであるし、重要な取り組みであることは前述のメディアの対応と同様に否定しない。だが、敢えて言えば、社会的弱者の声がいつも常に正しいとは限らない。政治家には、ナラティブベースの感情論に流されず、最新の科学的知見を基に情報をアップデートしていく姿勢が求められる。

私は2000万インプレッションを数えたツリーの終盤にこう書いた。

「ひとつだけ言えるのは、法廷内に悪意を持っている人は一人もいないということ。それがこの問題をより複雑にしている」

原告弁護団（薬害弁護団）は原告の症状をみて不憫に思い、それまでの薬害訴訟で積み重ねてきた勝訴の経験や裁判における知見から、当初は勝てる裁判だと確信していたのだろう。提訴前に会見を開いて“被害者”を募り、原告団を結成し集団訴訟を起こした際に「原告からの着手金なし」としたことも私が独自に掴んだ情報なのだが、これも勝訴の見込みが十分にあるとみていたからであろう。

だが、その後の科学的知見、エビデンスが積み重ねられたことによって旗色が悪くなり、勝訴する可能性が限りなく少なくなっているのが現状である。

HPVワクチンの接種率低下の責任は誰にあるのか

原告弁護団の複数の弁護士や原告支援活動を主導する元NHK記者の大学教授らが主要メンバーとなっている薬害オンブズパースン会議、そして前述の被害者連絡会はHPVワクチンの有用性を報じたメディアへ繰り返し抗議を行ってきた。

このような“圧力”によって適切な報道が阻害され、バランスを欠いた“両論併記”報道がなされてきた。多くの裏付けのあるものと、その対極にある不確かなものが同等に扱われてしまっている。

いずれ「HPVワクチン接種率の低下に起因する子宮頸がんによる死者数の増加」がデータとして顕著になるとみられている。出産適齢期と言われる世代の女性が接種機会を逃したことで、「マザーキラー」と呼ばれる子宮頸がんが爆発的に増えると試算されているのだ。そうなった時に、原告の女性たちが責められることだけは避けなければならない。

原告女性やその家族はHPVワクチンを巡る一連の騒動の一番の被害者だと言える。被害を訴える人たちへの適切な受け皿が十分に用意されていなかったことも問題を複雑化させた要因のひとつだ。原告とその家族が、責任を負わされたり、誹謗中傷に遭うことがないよう留意が必要である。

では、子宮頸がん死亡数の増加が顕著になったとして、誰が責を問われることになるのか。

それは初期の報道を検証してこなかった報道機関なのか、長期にわたる裁判を続けた薬害弁護団なのか、一見もっともらしい知見を提供してきた薬害オンブズパースン会議なのか、盲目的に裁判所へ通い詰めた原告支援者なのか、それとも患者たちを適切な医療に繋ぐことができなかった厚労省を含んだ医療行政の構造なのか。

少なくとも原告やその家族ではないことだけは確かだと言える。

接種するかしないかは「自己判断」

HPVワクチンの副反応に関する情報が、世間一般レベルで更新されてこなかったことによって、ワクチン接種対象の当事者や保護者は不安を抱き続けてきた。接種によって“重篤な副反応が起こるのではないか”という懸念が払拭されないまま今日まで来たことになる。

西日本の医大に通う大学生が中心となってHPVワクチンに関する「正しい情報」を伝える啓発活動を行っている『Vcan』という学生団体がある。

中学校や高校、大学への出張授業も行っており、ワクチン接種を強要するのではなく、適切な情報を伝えて接種するか接種しないかを各自で判断してもらうというスタンスで活動している。

先に言及した『HPVワクチンforMe』含め当事者世代の学生たちの真摯な活動にメディアや社会がどう応えていくのか。そして、HPVワクチン訴訟の原告女性たちをいかにして護っていくのか、我々の社会が果たすべき役割は山積している。

