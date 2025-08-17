2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/02/15）。

身長153センチ、体重60キロのインフルエンサー・あやのさん（26）。肥満体型が理由で学生時代に壮絶ないじめを受け、無理なダイエットも経験したという。しかし今はダイエットをやめ、SNSで身長・体重を公表してポジティブな発信を続けている。

体型にコンプレックスを抱いていた彼女は、なぜダイエットをやめたのか。SNSで体型や容姿を批判してくる人に対して、どんな思いを抱いてるのか。話を聞いた。（全2回の2回目／1回目から続く）



身長153センチで体重60キロを公表したインフルエンサーのあやのさん（本人のInstagramより）

結婚前提で同棲していた恋人の浮気が発覚

――あやのさんは現在はインフルエンサーとして、ボディポジティブな発信で注目を集めています。しかし過去には、壮絶なダイエットを経験しているそうですね。

あやの 社会人になってから付き合った彼氏とは、結婚を前提に同棲をしていました。その彼が事あるごとに、「痩せた方が、ウエディングドレスが似合う」と言ってきて。

高校生の時にハードなダイエットをした経験から、世間一般的な“きれい”と言われるスタイルを保つより、たとえ肥満体型でも、ごはんを自由に食べられることの方が、私にとっての幸せだとは分かっていました。でも、彼に嫌われたくない一心でダイエットを再開して、当時58キロあった体重を、52キロまで落としたんですよ。

――すごい努力です。彼の反応はどうでしたか？

あやの それが、痩せた直後に彼の浮気が発覚したんです。しかも浮気相手は、とても細い女性。私が一生懸命ダイエットしている間、2人は私のことを「デブ」と馬鹿にして笑っていました。

それだけが原因ではないのですが、結局彼とは別れることになりました。そのあと、別れたショックでご飯がほとんど食べられなくなって、一時期は40キロ台まで体重が落ちてしまいましたね。

「お願いやから、ご飯食べて」母が泣きながら懇願

――辛い経験でしたね……。

あやの 彼のために頑張ったのに、彼は私のことをまったく見ていなかった。それどころか、細い女性と浮気していた。「やっぱり、太っていると幸せになれへんのかな」「太ったままだと、誰からも好きになってもらえないかもしれん」と、ショックでどうしようもなくて。

彼と別れたから、もうダイエットする必要はないのに、太るのが怖くて食べられない。ご飯を口にいれると、罪悪感で押しつぶされそうになってしまう。

同棲をやめたあとは実家に戻ったのですが、母から毎日のように泣きながら「お願いやから、ご飯食べて」と懇願されました。それでも、1ヶ月くらいはほとんど食事ができない日々が続きました。

「私は、この体型だからええんや」体重60キロでダイエットをやめた理由

――その状況から、どうやって抜け出したのでしょうか。

あやの あるとき、母が「これなら食べられるんじゃないか」と、うどんを作ってくれたんです。最初は、「小麦なんて食べたら太ってしまう」と思って、口をつけるのを躊躇していました。

でも、いざ口に運んでみたら「ご飯って、こんなにおいしいものだったんだ」と感動して、自然と涙が溢れてきて。それから少しずつ食事ができるようになり、体重も戻っていきました。

――体重が戻るのは、怖くはなかったでしょうか？

あやの もちろん、不安はありました。でも、少しずつ体重が戻っていくにつれて、身体はもちろん、心も元気になっていったんですよね。

振り返ってみたら、体重60キロ前後のときが心身ともに調子がいいと気がついて、「私は、この体型だからええんや」と受け入れられるようになりました。今は、極端に体重が増えないようには気をつけてはいますが、「痩せなきゃ」というプレッシャーからは解放されています。

SNSの普及で極端なダイエット方法や広告を目にするように

――あやのさんがSNSで体重をオープンにした上で、自分の価値観や体験を発信しているのは、過去の自分と同じように悩んでいる人に届けたいからなのでしょうか。

あやの そうですね。こんな時代だからこそ、「どんな体型でも、自分次第でいくらでも幸せになれる」ことを伝えていきたいな、と思っています。昔から「痩せている＝きれい」という価値観はありました。でも、SNSが普及してからはより極端なダイエット方法や広告を目にする機会が増えたな、と思っていて。

そういった影響からか、極端な「痩せ」の価値観に囚われ、追い詰められている人が増えているように感じるんです。「痩せてきれいになりたい」「健康的になりたい」という気持ちはすごく分かるのですが……。

――最近のSNSを見ていると、体型や容姿に関する新しい「基準」も増えているように感じます。

あやの 骨格診断やパーソナルカラー診断、「ギャザー顔（顔のパーツが中心に集まっていて余白の多い顔を指す言葉）」や「中顔面（ちゅうがんめん、目の下から上唇までの長さを指す言葉）」など、容姿を評価する新しい物差しが次々と生まれていますよね。

私が小学生の頃は「デブ」とか「ブス」といった単純な言葉で傷つけられました。でも今の若い人たちは、もっと複雑な基準の中で自分の見た目を判断されてしまう。私が今の時代の高校生だったら、正直しんどいなって思います。

体重30キロ台で、摂食障害に苦しむ女性から届いた“メッセージ”の内容とは？

――実際に、フォロワーから容姿に関するメッセージが届くことはありますか。

あやの あります。たとえば最近は、摂食障害に悩んでいる女性からメッセージをいただきました。その方も私のように60キロほどあって、彼氏に痩せるように言われたことをきっかけに極端なダイエットを始めた。

その結果、体重は30キロ台まで落ちて、生理も止まってしまって。治療のために病院に通い始めたけど、食べ物一口一口のカロリーが気になって仕方がなく、辛い日々を送っていたそうです。

でも、あるときSNSで、彼女より倍近く体重のある私が、幸せそうに食事をしている動画を見てくれたそうで。そのときに、「ご飯って、こうやって食べるものだったな」「私もまた、食事を楽しめるようになりたい」と思えた、とメッセージをくれたんです。私の発信が、誰かの支えになれているのかもしれないと思えて、嬉しかったですね。

DMで「デブは甘え」「デブは死ね」と言われることも…

――一方で、SNSを通じて容姿に対する誹謗中傷が届くことも……？

あやの 「デブは甘え」「デブは死ね」といったDMは、これまでに何度か来たことがあります。こういう発信をしている以上は、避けられないことですよね。

最初は「見ず知らずの人に、なんでこんなこと言われんのやろ」とイラッとしていました。でも今は、現在進行形で体型で辛い思いをしている人なのかもしれないな、と思っています。

――なぜ、そう思うようになったのでしょうか。

あやの 私自身、コンプレックスをこじらせて人に嫉妬していた過去があるからです。特に思春期の頃は、細い子が「ダイエットせなあかん」と言っているのを見ると、「私への嫌味なのか？」と思ってしまうこともありました。

その子が私を傷つけようとして、そんな話をしているわけじゃないのは分かっているんです。私が体型に強いコンプレックスを持っているから、体型や容姿に関する他人の発言をいちいち気にしていただけなんですよね。

私のSNSを見て批判的な言葉を投げかけてくる人も、あの頃の私と同じなのかなって。体型へのコンプレックスを抱えているか、とんでもない努力で理想の体型を維持しているから、肥満体型の私が何も気にせずご飯を食べて、幸せそうにしている姿にイラッとするのかも。

「今の私が人生で一番かわいい」と思っているワケ

――誹謗中傷する人にも、その行動をする背景がある、と。

あやの とはいえ、どんな背景を抱えていようと、他人を誹謗中傷する行為は理解できません。言葉には、良くも悪くもすごい力があるんです。何年も、何十年も相手の心に刻み込まれる。私は、小学生の頃に同級生たちに言われた言葉を、今でも鮮明に覚えています。

それは、SNSでも同じです。匿名だからといって、思ったことを何でも言っていいわけじゃない。人のあら探しをするよりも、自分の人生を豊かにすることに時間を使ってほしいですね。

――容姿や体型で悩んでいる人に向けて、伝えたいことはありますか？

あやの 私は身長153センチで60キロ。一般的に見れば肥満体型です。それを理由にひどい言葉を言ってくる人は、いまだにいます。でも、今の私を「かわいい」と言ってくれる家族や友達、パートナーもいる。「細い＝きれい」は、美しさの基準の1つかもしれません。でも、絶対的なものではないはずです。

実際、私は今の体型が気に入っています。私のこれまでの人生史上、今が一番かわいいと思っていますし、幸せです。

これからも発信し続けたいこと

――今はインフルエンサーとして活動されていますが、今後挑戦したいことはありますか。

あやの 2つあります。1つは、摂食障害で悩んでいる方や、食事に不安を抱えている方に向けて、もっとポジティブに人生を楽しめるような投稿を続けていくこと。もう1つは、服飾系のお仕事ができたらな、と思っています。

――服飾系のお仕事というと、具体的にはどんな内容でしょうか？

あやの 誰でも好きな服を着られるような発信ができたらな、と思っています。ただ、「周りの目を気にせず、自分の好きな服を着てもいいんだよ」と言われても、体型にコンプレックスを持っているとなかなか実行できないですよね。私自身、好きな服を着られるようになるまで、たくさん試行錯誤してきました。

たとえば、お腹周りが緩いデザインのスカートは穿きやすいけど、食事の後はお腹のシルエットが“だんだん腹”みたいに見えてしまって見栄えが良くない。それよりも、楕円形の少しフィット感のあるスカートを選んだ方が、すっきりとしたラインをキープできるんです。そういうファッションのコツを発信していきたいな、と。

私はダイエットをやめましたが、おしゃれを楽しむことは決して諦めていません。ファッションやヘアケア、メイクなど、ダイエット以外でもかわいくなれる方法はたくさんあります。どんな体型でも、自分らしく輝ける方法は必ずある。そんな可能性を、これからも発信し続けていけたらと思っています。

（仲 奈々）