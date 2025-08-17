切り貼りやお絵描きが楽しい！子どもの表現を大切にして創造力を育もう

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

前回に引き続き、屋内遊びの際に心がけたい、「子どもが伸びる接し方」についてお伝えします。

創作している子どもには、親が関心をもっていることを示して

創作は、探究的な遊びのひとつです。3歳くらいになると、頭に思い描いたものを何らかの形で表現しようとすることが増えてきます。また、手先の発達が進むにつれ、ハサミやのりなどを使ってものをつくることを楽しむようになります。

子どもは“ つくる”ことを通じて、自分の手でものを変化させる楽しさや、変化したもの同士を組み合わせて何かをつくる面白さを味わいます。そして次第に、つくったものを「○○みたい」と見立てることもできるようになります。まさに、子どもは小さなアーティストなのです。

つくりたいと思ったときの、子どもの積極的な気持ちを見逃さないよう、部屋の一角にじっくり取り組めるスペースをつくり、好きに使っていい道具と素材を用意してみてください。「いっぱいやっていいよ」と応援しましょう。

【接し方のヒント】

（1）年齢に合わせた道具といろいろな素材を提供する

道具は、子ども用のハサミなど安全性に配慮したものを。素材は空き箱やチラシなどの廃材が手ごろでおすすめです。「自由に使っていいよ」と渡し、子どもの“ つくってみたい気持ち”をくすぐって。

（2）ときどき声をかけたり、楽しみにしている気持ちを伝えたりする

何かをつくり始めたら子どもの自主性に任せますが、こちらが関心を持っていることは態度や言葉で示せるとよいでしょう。時折手もとをのぞき込み、何をつくっているのか聞いてみてください。

絵の描き方を教えるのはNG。その子の表現を大切にする

子どもは教えたわけでもないのに、思い思いに絵を描き始めます。はじめはぐるぐるとうずまきを描いたりしますが、これはクレヨンなどを持って腕を動かすと、それに合わせて紙の上に何かが生まれる、その過程を楽しんでいるのだと思います。

お絵描きに夢中な時期は、「とにかくいっぱい描きたい！」という気持ちに突き動かされているのかもしれません。描きたいときに描けるように、環境を整えてあげましょう。自由に使えるクレヨンやペン、惜しみなく消費できる紙類をたくさん用意するのがおすすめです。

親が描き方を教えるのはNGです。思うままに描かせ、その子が生み出す表現を大事にしてください。自由に楽しんで描くという経験が子どものイメージを豊かにし、表現することの喜びが「またやりたい」という気持ちにつながっていきます。

また、色は、「これとこれを混ぜるとどんな色になる？」など、探究が深まりやすいテーマです。子どもは色に対して強い興味を持っていますから、ときには絵の具遊びをやってみるのもいいでしょう。

【接し方のヒント】

（1）惜しげなく使える画材と場所を用意する

部屋の一角に机とお絵描きセットを用意できると◎。描くものは自由帳やスケッチブックにかぎらず、裏が白い広告のチラシや、宅配便の段ボールなど、惜しげなく描ける素材がおすすめです。

（2）子どもが描いたものを大事にする

絵には、その子の“ 今”が刻まれています。その子ならではの表現にほれ込み、「こんなふうに描けた！」という喜びを親子で味わいましょう。描いた絵を部屋に飾ると、うれしい室内になりますよ。

切り貼りやお絵描きに使える素材や道具を準備しておく

子どものつくってみたい、描いてみたい気持ちを引き出すために、用意しておきたい道具と、ストックしておきたい素材の一例をご紹介します。

工作セットは、道具を正しく使えるよう、実際に使っているところを見せることも大切。ハサミはケガ防止のため、低年齢の頃は「大人がいるときだけ使う」などルールをつくると安心です。ひとまとめにし、取り出しやすいところにしまっておくとよいでしょう。

お絵描きセットは、子どもが使いやすいようなサイズや色数を選びます。色鉛筆の芯の丸まり具合、クレヨンの残り、サインペンのインクの出具合などは随時確認しましょう。持ち運びしやすいよう、持ち手つきの鞄にまとめておくのがおすすめです。

素材は“廃材”を積極的に活用しましょう。たとえば、段ボールや空き箱が重宝します。描いてよし、切ってよしで使い勝手がいいのがポイント。大きい創作物から小さい創作物まで、幅広く活用できます。また、新聞紙や折り紙、広告のチラシ、荷物の緩衝材の紙、包装紙など、多様な紙もストックしておきたいもの。色や柄、大きさ、厚さ、触ったときの感触などが異なる紙を揃えておくと、創作の可能性が広がります。

プリンやヨーグルトのカップ、卵のパック、ペットボトル、食品トレーなどのプラスチック容器は、子どもの力で加工しやすいものを選びます。食品が入っていたものは、中をよく洗って乾かしておきましょう。

【用意しておきたい道具】

●工作セット

・ハサミ

・スティックのり、水のり

・木工用ボンド

・テープ類（セロハンテープ、ビニールテープなど）

●お絵描きセット

・自由帳・スケッチブック

・色鉛筆

・クレヨン

・サインペン

【ストックしておきたい素材】

●段ボール

●多様な紙

●プラスチック容器

●牛乳パック

●リボン、ひも、毛糸

●ラップの芯 など

